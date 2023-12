Fiorello, patto Pier Silvio Berlusconi per Sanremo 2024: “Torno gratis a Canale5″/ Maria De Filippi incalza

Fiorello e il patto ‘sottobanco’ con Pier Silvio Berlusconi su Sanremo 2024: “Torno gratis a Canale 5”

Fiorello può far accadere veramente qualunque cosa nei suoi show anche di ricevere un messaggio vocale da Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin con cui si accorda per sbarcare per una sera su Canale5. Infatti, è proprio quello che è successo nella puntata di oggi, martedì 5 dicembre di Viva Rai2. Facendo un passo indietro, nei giorni scorsi lo showman siciliano aveva promesso che se Mediaset avesse deciso di non sfidare la finale del Festival di Sanremo 2024 con una puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi, lui sarebbe andato ospite su Canale 5 per una sera senza farsi pagare. Ed a sorpresa oggi Fiorello a Viva Rai2 ha ricevuto un vocale proprio da Pier Silvio Berlusconi.

Dopo la promessa, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, nelle vesti di giornalista e intervistato, hanno inviato un divertente vocale Whatsapp a Fiorello. Nel vocale Berlusconi premette: “Sanremo è Sanremo, grande rispetto, però non si può spegnere la Tv”, la Toffanin ribatte: “Fiorello ha detto che se non programmate al sabato lui viene gratis su Canale 5” ed a questo punto l’A.D. Mediaset cambia tono e idea: “Ha detto che viene gratis? Secondo me è proprio sbagliato contro programmare Sanremo, vado a parlare subito con Maria!” ed il tutto si è concluso con le risate nel glass.

Fiorello chiama Maria De Filippi che lo incalza: “Non puoi venire meno alla promessa”

Nella puntata di questa mattina di Viva Rai2 sono intervenuti non solo Pier Silvio Berlusconi e la sua compagna Silvia Toffanin ma anche Maria De Filippi. La conduttrice pavese proprio oggi festeggia 62 anni e lo showman l’ha chiamata in diretta per farle gli auguri e ovviamente si è parlato dell’accordo. “Poco dopo che tu hai fatto quella promessa mi ha chiamata, quindi abbiamo organizzato, tu vai lì e io sto a casa” ha chiarito la De Filippi: “Guarda che se tu accetti l’invito, poi devi venire qua per un’ora. Lo hai detto, non puoi venire meno alla promessa”

Alla fine Fiorello, tra le risate generali, ha promesso che manterrà la parola data: “L’ho detto va bene, va bene, ci sto. Ho fatto promessa in pubblico, non posso tirarmi indietro” E poi ha aggiunto: “Sono già pronto alla prima serata su Canale 5, Amici di Fiorello-De Filippi”. Nel frattempo ieri è trapelata la notizia che realmente C’è posta per te non sfiderà la finale di Sanremo 2024.











