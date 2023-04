Fiorello punzecchia Micol Incorvaia dopo lo sfogo/ “Perché è Vip? Non so…”

Fiorello ironizza su Micol Incorvaia e sul suo racconto social

Al Grande Fratello Vip 2022 è stata una delle grandi protagoniste, ma ancora oggi Micol Incorvaia fa alquanto parlare di sé. L’ex concorrente, finalista di questa edizione, è finita nel mirino dei social negli ultimi giorni per una sua esternazione che ha generato discussioni e tanta ironia. Su Instagram, infatti, aveva raccontato ai suoi followers di essere stata svegliata alle 9,30 del mattino dal corriere, troppo presto a suo avviso. Un racconto sicuramente autoironico che, tuttavia, ha scatenato l’ironia di molti, tra cui Fiorello.

Il conduttore, nella puntata di Viva Rai2! andata in onda questa mattina, ha infatti ironizzato sulla notizia, riproponendola in diretta. “Mettetela a tutto schermo perché io sono veramente senza parole” commenta sarcastico, mentre sullo schermo viene mostrata la notizia riguardante la Incorvaia. A seguire, dopo la lettura del titolo, una musica tensiva ha accompagnato il silenzio di Fiorello, Fabrizio Biggio e di tutti i suoi ospiti.

Fiorello su Micol Incorvaia: “Sai perché è Vip? Non so“

A seguire, appresa la notizia, Fiorello la commenta con grande ironia fingendosi stupito: “Sto pensando a Micol Incorvaia, ci dispiace per te. 9,30 del mattino non si fa. Spero che il corriere sia stato arrestato subito, radiato dall’albo dei corrieri, se esiste. Alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera ex concorrente del Grande Fratello Vip, perché lei è Vip. Sai perché è Vip? Non so“.

Il conduttore, assieme ai suoi numerosi ospiti, ironizza dunque sull’ex gieffina e sul suo essere ‘Vip’, ricostruendo il suo intreccio di rapporti familiari: “Credo sia la sorella di un’altra Incorvaia, che sta con il figlio di Eleonora Giorgi. Quindi parte tutto da Eleonora Giorgi, che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio, il quale si è fidanzato con la Incorvaia, che è l’ex di un cantante de Le Vibrazioni“. Fiorello ha così ironizzato sull’intreccio di rapporti di Micol Incorvaia: sorella di Clizia, che è la compagna di Paolo Ciavarro, che a sua volta è figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. Clizia, inoltre, è l’ex moglie del frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. Il siparietto in diretta a Viva Rai2! è presto piombato sui social, dove il video di quei momenti si è diffuso a macchia d’olio.

Fiorello che percula Dodina MI STO SENTENDO MALISSIMO😂😂😂#VivaRai2 pic.twitter.com/RJbBZpFDsV — Elisa (@team_nikiters) April 26, 2023













