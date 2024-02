Fiorello replica alle polemiche sulla gag con John Travolta/ “Una delle gag più terrificanti della storia”

Fiorello e l’ammissione sulla gag del Ballo del Qua Qua con Travolta

Fiorello, nella puntata di Viva Rai 2 andata in onda dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, ha ammesso che la gag di John Travolta che fa Il Ballo del Qua Qua con Amadeus non è stata una grande idea. Lo showman, quindi, ha commentato le polemiche che sono scoppiate sul web dopo il siparietto alla kermesse canora.

“Lo affrontiamo subito, lo affrontiamo dopo o non lo affrontiamo per niente? Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana! Tu non sai niente (rivolto ad Amadeus, ndr) perché non c’eri. Mentre tu dicevi “Codice 01”, io stavo ricevendo gli insulti! Io mentre la facevo, già avevo previsto tutto, pensavo ‘Qui è la fine delle nostre carriere!’. Noi volevamo fare una cosa ironica, ma già quando eravamo andati in camerino, avevo capito l’antifona!” ha affermato con sincerità.

Fiorello, nonostante le sue ammissioni, ha poi comunque lanciato anche una frecciata a chi ha fatto polemiche sulla gag in questione: “Noi pensavamo che la gente dicesse ‘Guarda, fanno fare il Ballo del Qua Qua a John Travolta!’ e invece c’è gente che si è arrabbiata come se avessimo ammazzato qualcuno! Era una gag venuta male. Chiuso l’argomento, ci assumiamo le nostre responsabilità.”

E ancora: “Se ci fosse stato un allarme bomba poco prima del Ballo del Qua Qua sarebbe stata cosa buona, giusta e utile alla nostra psiche e al nostro stato d’animo! Domani inaugureremo una nuova rubrica, spero abbia successo… A questo punto, non mi fido più di me stesso!”

