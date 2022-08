Fiorello, stoccata a Totti e Ilary/ “In un periodo di separazioni, io e Susanna Biondo siamo d’esempio!”

Fiorello lancia una stoccata a Totti e Ilary e parla della sua storia d’amore con Susanna Biondo

Non solo coppie che si dicono addio. Le pagine dei settimanali di gossip italiani si popolano anche di coppie longeve, il cui amore continua a gonfie vele come quella composta da Fiorello e Susanna Biondo. “In un periodo in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti” è la dichiarazione rilasciata dallo showman alle pagine del settimanale CHI, che arriva come una stoccata a Ilary Blasi e Francesco Totti.

Fiorello e Susanna Biondo stanno insieme ormai da più di 26 anni. Una coppia ‘controcorrente’ rispetto a tante del mondo dello spettacolo che si dicono addio. Tra queste anche Totti e Ilary, ormai al centro del ciclone da settimane. È per questo che le parole di Fiorello giungono come una frecciatina proprio alla conduttrice e all’ex capitano della Roma.

Fiorello e Susanna Biondo: un amore che dura da 26 anni

Fiorello e Susanna Biondo sono stati paparazzati in vacanza insieme a Villasimius, in Sardegna. I due, nello specifico, si trovano al Tanka Village di Villasimius, e si godono le bellezze del luogo, tra acque cristalline e posti incontaminati. Una fuga dalla città all’insegna anche dello sport, visto che entrambi amano molto il tennis. Fiorello e Susanna Biondo infatti sono stati fotografati sui campi durante un allenamento: “Io e lei facciamo tutte le cose insieme, anche questa”, ha spiegato Fiorello alle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Insomma, un amore che condivide anche tante passioni.

