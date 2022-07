Noemi Bocchi amante di Francesco Totti? Dubbi e polemiche/ C’è però chi la difende…

Noemi Bocchi è l’amante di Francesco Totti?

Nelle ultime settimane c’è un nome che ha invaso le pagine dei settimanali e dei siti di gossip: quello di Noemi Bocchi. Un nome finora sconosciuto che popola oggi indiscrezioni e attira la curiosità di tanti perché legato alla rottura di una delle coppie più amate e longeve della TV italiana: Ilary Blasi e Francesco Totti. Noemi Bocchi ha 34 anni, due figli di 8 e 10 anni ed è separata. È laureata in economia aziendale alla Lumsa e fa la floral designer e sarebbe la donna che avrebbe fatto perdere la testa a Totti, al punto da allontanarlo dalla moglie.

L’affascinante Noemi, che somiglia proprio alla Blasi, era già finita nel mirino del gossip quando, circa 5 mesi fa, Dagospia svelò che l’ex capitano la frequentava da mesi e le aveva inviato 13 rose rosse per San Valentino. Le indiscrezioni sui due sono poi tornate a farsi sentire negli ultimi tempi e sono scoppiate del tutto quando i coniugi Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio.

Noemi Bocchi nella bufera ma c’è chi la difende…

C’è chi la accusa di essere una ‘rovina famiglie’ e c’è chi, invece, la difende, come Alex Nuccetelli. Il pr, amico di Totti e Ilary che conosce Noemi, la difende da queste accuse. In un’intervista recente al Corriere, di lei ha detto: “[…] si sta comportando da gran signora, non deve essere facile nemmeno per lei, che sia vero o falso, continua a fare la brava mamma, porta i bimbi al mare, se ne sta in disparte, su Instagram ha ancora gli stessi followers, eppure sai in quanti l’avranno cercata.”

E ancora: “Se davvero sta con Francesco ed è così discreta e modesta, tanto di cappello. Forse in futuro usciranno allo scoperto.” Sta di fatto che, al momento, Noemi non ha proferito parola e si tiene in disparte, cercando di evitare interviste e paparazzi.

