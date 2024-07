Chanel Totti, chi è la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti/ Il mistero sul fidanzato Cristian Babalus

Chi è Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi citata a Battiti Live 2024

Chanel Totti è la seconda figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, coppia che solo lo scorso anno si diceva definitivamente addio tra accuse e gossip. La ragazza ha 17 anni ma è già una piccola star del web: su Instagram mostra, infatti, alcuni stralci della sua vita ma si mostra anche in tutta la sua bellezza, che tanto ricorda quella di mamma Ilary. Proprio con lei, Chanel ha un rapporto molto forte e lo dimostrano i tanti scatti che le vedono vicine.

Chanel Totti segue spesso sua mamma anche nel backstage del suo lavoro televisivo, come accaduto di recente a Battiti Live. L’ultimo scatto pubblicato da Chanel Totti su Instagram la vede proprio dietro le quinte di una delle tappe del concerto estivo in onda su Canale 5.

Chanel Totti è fidanzata? Il mistero sul fidanzato Cristian Babalus

Se Chanel ha un bellissimo rapporto con la mamma Ilary Blasi, lo stesso vale per papà Francesco Totti. Spesso la 17enne trascorre del tempo con lui e, presumibilmente, anche con la nuova compagna dell’ex calciatore Noemi Bocchi. Ottimi anche i rapporti col fratello maggiore Cristian e la piccola Isabel. Sono varie, infatti, le foto in cui Chanel è insieme a loro e palesa tutto l’affetto che li lega. Più complicata è invece la situazione sentimentale della ragazza. Sarebbe in crisi, o addirittura finita, la storia d’amore col fidanzato Cristian Babalus. Il loro legame sembrava solido, tanto che il ragazzo più volte è apparso anche in situazioni familiari di Chanel, eppure nelle ultime settimane il ragazzo sembra essere scomparso dalla vita della giovane. Non appaiono più scatti insieme sui social o dediche, e pare inoltre che Cristian fosse assente al compleanno di Chanel lo scorso maggio. Che la loro storia sia dunque giunta al capolinea?

