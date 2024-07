Ilary Blasi, il selfie insieme alla figlia e Geolier/ La piccola Isabel Totti incontra il cantante napoletano

Ilary Blasi ha da poco realizzato il sogno più grande di sua figlia Isabel, quello di vedere dal vivo Geolier nel dietro le quinte di Battiti live. Tutto è successo il 9 luglio, quando una di queste sere ad Otranto, Isabel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è stata sorpresa dal suo cantante preferito incontrandolo grazie alla madre conduttrice dello show. Tutti i figli della Blasi impazziscono per il cantante napoletano e dopo che Chanel Totti, la più grande ha incontrato il rapper Tony Effe, anche per Isabel è stato il momento di realizzare il suo sogno. Intanto, Ilary si sta preparando per il nuovo appuntamento tutto incentrato sulla musica che sarà trasmesso su Canale cinque anche questa sera 15 luglio 2024, e che andrà avanti per alcune settimane.

Tra gli ospiti di Battiti live in Puglia, Geolier, che ha vinto Sanremo 2024 ha fatto un selfie insieme alla figlia della ex moglie di Totti, che nella foto si è emozionata per essere vicino al suo idolo del momento. A scattare il selfie è stata proprio Ilary Blasi, orgogliosissima di aver realizzato il desiderio più grande della sua terzogenita. Due genitori incredibilmente attenti a rendere i propri figli felici: proprio Francesco Totti qualche giorno fa aveva portato Isabel Totti a suonare il pianoforte insieme a Ultimo, noto cantante e big della musica italiana.

Ilary Blasi, chi saranno i big sul palco di Battiti Live

Intanto mamma Ilary Blasi, oltre ad essere orgogliosissima di vedere la figlia insieme a Geolier, si prepara per le riprese di Battiti Live con una concorrenza incredibile con Serena Rossi che su Raiuno porterà in scena la famosa serie Mina Settembre. Sul pacco di Battiti Live, la conduttrice (nonostante le gaffe sul palco)sta riuscendo insieme al compagno Alvin a coinvolgere tutti gli spettatori che si godono qualche ora di buona musica italiana. Come sempre, anche stasera faranno a turno sul palco alcuni tra i big della musica italiana, tra i quali spuntano i The Kolors che si esibiranno per primi seguiti da Elodie, Emma e Annalisa. A fare il botto sarà anche Tananai, ma si attende con ansia anche l’esibizione di Big Mama, reduce da un Sanremo portentoso.

Insomma, un’edizione tutta speciale e con grandissima partecipazione dei figli della ex coppia più amata di sempre. Ilary Blasi tiene molto a stare vicino alla famiglia, coinvolgendo anche i piccoli nelle attività di spettacolo, e perchè no, realizzare qualche loro desiderio. Il selfie di Ilary Blasi, fatto con la figlia Isabel Totti insieme a Geolier sta facendo il giro del web e ovviamente non mancano i commenti di leggera invidia per le opportunità che ha la piccola rispetto agli altri. Poco fa, Ilary ha anche pubblicato un video tenerissimo, con Isabel che canta le canzoni del cantante partenopeo. Inutile dire che è subito diventato virale grazie alla simpatia della piccola!











