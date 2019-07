Fiorello/ Video, una guest star d’eccezione a Olbia (Jova Beach Party)

Fiorello sarà la guest star del Jova Beach Party in agenda stasera, 23 luglio 2019, a Olbia. Il noto personaggio televisivo è pronto a partecipare all’ennesima festa in grado di accendere l’estate 2019. Sicuramente riprenderà dunque in mano il microfono, ricordando le lunghe notti d’estate in cui il suo Karaoke era diventato un punto di riferimento per tutta la televisione. Ormai da anni Rosario ha cambiato registro, diventando prima conduttore e poi con il suo Edicola Fiore uno dei più importanti speaker radiofonici di tutto lo stivale. Chi si dimentica però la sua splendida interpretazione di Finalmente Tu, i doppietti con Max Pezzali e gli 883 e quelle canzoni che coloravano l’estate italiana negli anni novanta. Tra queste una di quelle davvero indimenticabile è Spiagge, una delle poche in grado di diventare tormentone per più di un estate di fila.

Fiorello, Jova Beach Party: la rivelazione a L’Unione Sarda

Lo stesso Fiorello ha voluto anticipare la sua presenza al Jova Beach Party in una lunga intervista a L’Unione Sarda. Spiega: “Sarò ad Olbia per cantare nel grande live di Jovanotti”. I due sono legati da una stretta amicizia che hanno portato avanti lungo tutti gli anni novanta quando erano loro a dettare legge nel mondo della musica. Profondamente innovatori infatti riuscirono a dare un nuovo taglio alla musica italiana, aprendo la strada a molto di quello che avremmo visto poi. Se Jovanotti ha continuato a stupire al microfono, Fiorello ha iniziato a farlo in una maniera diversa senza però mai tralasciare la sua grande passione per la musica che lo aveva reso noto negli anni novanta.

Il ricordo di Andrea Camilleri

Fiorello ricorderà Andrea Camilleri stasera al Jova Beach Party. Il conduttore ha ricordato il papà di Montalbano a L’Unione Sarda: “Fumava di continuo e quando rideva usciva dai polmoni il fumo delle sigarette che aveva fumato poi in precedenza. Anche adesso immagino che stia fumando su una nuvola od ovunque sia“. Rosario ha sempre dimostrato grande attenzione per il mondo dello spettacolo e ancor più per quello della cultura. Spesso lungo la sua avventura in radio aveva regalato perle legate a Camilleri che ha colpito tutto il nostro paese, tenendolo col fiato sospeso per numerosi giorni dopo il malore dal quale sembrava potesse riprendersi. Un saluto che arriverà con dedica stasera sul palcoscenico di Olbia.



