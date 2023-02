Fiorenza Pieri di Che Dio ci Aiuti 7/ L’amicizia di Suor Teresa con Francesca Chillemi: “Nemiche solo…”

Chi è Fiorenza Pieri in Che Dio ci Aiuti 7, la sostituta di Suor Angela

Fiorenza Pieri è entrata nel cast di Che Dio ci Aiuti 7 un po’ in punta di piedi; il suo personaggio, quello della rigida e diplomatica Suor Teresa, ha lentamente preso sempre più spazio all’interno della fiction, fino a diventare molto importante per le dinamiche della storia. Fiorenza Pieri ha sostituito Elena Sofia Ricci, che ha lasciato la fiction di Rai1 nella seconda puntata, ma l’attrice ci tiene a precisare che la sua Suor Teresa è l’opposto di Suor Angela. “Purtroppo non ho avuto molte scene con Elena Sofia Ricci”, spiega la Fiorenza Pieri in un’intervista rilasciata a DiPiù TV, “ma lei mi ha aiutata tanto sul set, facendomi appassionare alla serie.”

Fiorenza Pieri ha sempre avuto il “pallino” per la recitazione, anche se inizialmente non è stato facile perché la sua famiglia voleva per lei un futuro con un lavoro sicuro. E nonostante continuava a dare gli esami all’università, sentiva che non era quella la strada giusta ed è entrata in crisi: “Non sapevo più che cosa fare e sono partita per Dublino, in Irlanda, convinta che la lontananza, un nuovo ambiente, mi avrebbero schiarito le idee.” L’esperienza all’estero l’ha aiutata a capire che voleva fare l’attrice, trovando fortunatamente l’appoggio della sua famiglia.

Che Dio ci Aiuti 7, l’amicizia tra Francesca Chillemi e Fiorenza Pieri nata sul set

L’attrice di Che Dio ci Aiuti 7 ha stretto anche un bel legame con la collega Francesca Chillemi, che dopo l’uscita di scena della Ricci, è diventata protagonista assoluta di Che Dio ci Aiuti 7. Tra la novizia Azzurra e la nuova arrivata Suor Teresa non scorre subito buon sangue, ma le due attrici nella realtà hanno legato molto. “Dopo aver lavorato insieme per tanti mesi, siamo diventate ottime amiche”, racconta al settimanale.

Nemiche sullo schermo, amiche nella vita reale: così è nata l’amicizia tra Francesca Chillemi e Fiorenza Pieri sul set di Che Dio ci Aiuti 7. “Ho fatto con lei il provino finale per la parte”, ricorda Fiorenza Pieri a DiPiù TV, parlando di come l’interprete di Azzurra l’abbia aiutata a sostenere l’audizione per il ruolo di Suor Teresa nella settima stagione della fiction. “Ricordo che quel giorno proprio Francesca mi ha sostenuto, ripassando il copione insieme anche nelle pause. E quando poi sono stata confermata la prima persona che ho chiamato, dopo la mia famiglia, è stata lei.”

