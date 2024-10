Fioretta Mari, chi è: gli esordi da bambina e le collaborazioni con i grandi attori

Fioretta Mari è ospite oggi pomeriggio del programma di Rai 1 La volta buona, dove concederà un’intervista alla padrona di casa Caterina Balivo. Nata a Firenze, classe 1942, Fioretta Mari è diventata negli anni una celebre attrice e regista teatrale e ha avviato la sua carriera quando era ancora una bambina. “Avevo tre anni quando ho debuttato con la canzone Porta un bacione a Firenze, io non mi ricordo niente“, aveva ricordato in un’intervista a I Fatti Vostri nell’ottobre 2022. “Io ho debuttato con mia madre a teatro, mi è scappata la pipì e l’ho fatta in scena“.

Incidente Fioretta Mari: cosa accadde sul set del film "Al posto tuo"/ "Mi portarono in coma all'ospedale..."

Nel corso della sua carriera, l’attrice ha collaborato con i grandi attori del cinema e del teatro italiano come Vittorio Gassman, Leo Gullotta, Oreste Lionello, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e Massimo Troisi, con il quale ha avuto un rapporto di profonda amicizia.

Fioretta Mari, l’esperienza ad Amici e l’addio: “Scelta obbligata“

Fioretta Mari in carriera vanta importanti collaborazioni al cinema ma anche un’indiscussa esperienza nella regia teatrale; in totale ha diretto oltre 150 spettacoli in Italia e anche in giro per il mondo. Tra le sue più importanti esperienze in televisione spicca invece la partecipazione al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi; tra le edizioni 1° e 8°, infatti, ha ricoperto il ruolo di insegnante di dizione e recitazione, prima che questa categoria venisse cancellata dal programma scolastico.

Gianna Orrù: “Io truffata, sono arrabbiata con me stessa”/ “Mia figlia Valeria Marini mi aveva avvisata”

“Con Maria De Filippi ho trascorso undici anni meravigliosi della mia vita“, ha raccontato Fioretta Mari ricordando quell’esperienza, in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso luglio. “È stato un dolore abbandonare, ero legata a lei, a Sabina, ai ragazzi dello staff, ma è stata una scelta obbligata, Maria ha tolto la recitazione, che ci stavo a fare?”.