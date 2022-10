Fioretta Mari: “A 3 anni il debutto”/ “Feci pipì in scena, papà m’ha insegnato tutto”

Fioretta Mari, grande attrice italiana, ospite questa mattina negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. “Avevo tre anni quando ho debuttato con la canzone Porta un bacione a Firenze, io non mi ricordo niente. Io ho debuttato con mia madre a teatro, mi è scappata la pipì e l’ho fatta in scena”, ha raccontato Fioretta Mari per poi dedicare un verso siciliano al conduttore Salvo Sottile. “Mio papà era colonnello, mi ha insegnato tutto, ad essere perfetta, in orario. La Borboni mi amava e mi diceva che ero l’unica che arrivavo in anticipo”.

Tanto teatro ma anche tanta televisione per Fioretta Mari, fra sceneggiati e programmi, fra cui uno dalla regia di Michele Guardì, il ‘Comitato’ de I Fatti Vostri: “Questa è storia – ha commentato l’ospite – io ero talmente emozionata che non facevo che piangere. Io facevo un programma si chiamava il Fico d’india, dove sono nati tanti artisti. Un giorno mi arriva una telefonata, un avvocato, che mi disse che voleva scrivere per me ‘Comparo Alfio e scompare Turiddo’, ed era il Comitato”.

FIORETTA MARI E L’AMICIZIA CON MASSIMO TROISI: “SONO STATA MOLTO AMICA”

Si parla quindi di Luna Park, programma del 1979, dove Fioretta Mari conobbe Massimo Troisi: “Sono stata molto amica di Troisi, tutte le sere andavamo in un locale di Roma. Mi disse di mettere una scuola al suo paese, San Giorgio a Cremano. Lo feci, e poi il cinema si è accorto anche me, adesso esce un film con Christian De Sica”.

Ad un certo punto dell’intervista è entrata anche Ida, la figlia di Fioretta Mai: “Non la vedevo da 16 anni – ha raccontato la madre – è una grande cantante celtica”. Ida De Razza ha poi spiegato: “Avere una mamma così è come avere il teatro dentro casa, si impara sempre”. Fioretta Mari: “Lei è l’ultima generazione di attori della nostra famiglia, tu conosci nostro zio Turi Ferro?”, ha concluso poi l’ospite salutando lo studio e venendo omaggiata con una grande applauso.

