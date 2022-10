Fioretta Mari e figlia Ida Elena De Razza/ “Diventare madre è stato un dono di Dio”

Fioretta Mari e la figlia Ida Elena De Razza sono intervenute in qualità di ospiti ai microfoni di “Finalmente Domenica”, trasmissione di Tv 2000 andata in onda nella giornata del 16 ottobre 2022. L’attrice, esperta di dizione e celebre anche per il suo storico ruolo ad “Amici” di Maria De Filippi, ha rivelato di essere molto severa come madre, ma anche estremamente orgoglioso: “Ida Elena non poteva fare che questo mestiere, perché la famiglia Carrara è una famiglia di attori che risale addirittura al 1400. Oggi io credo che l’attore serio e perbene venga riconosciuto dal pubblico. Mia figlia è stata impastata d’arte sin dalla nascita”.

Nel prosieguo del programma, Fioretta Mari ha spiegato che per avere la figlia Ida Elena De Razza “sono stata a letto per quasi nove mesi, ma lo rifarei domani mattina. Avere un figlio è un dono di Dio talmente grande che forse nessuno è degno di riceverlo… Tuttavia, per emergere dal punto di vista lavorativo, ha incontrato grandi difficoltà: appena sentivano che era figlia di Fioretta Mari la scartavano”.

FIORETTA MARI E FIGLIA IDA ELENA DE RAZZA: “HO STUDIATO TANTISSIMO PER RITAGLIARMI LA MIA OCCASIONE”

Di sua madre Fioretta Mari, Ida Elena De Razza ha asserito che si tratta di “una compagna di scena perfetta, da cui si può solo imparare. Quando sono dietro le quinte, guardo, osservo e imparo da lei. A livello professionale, nella mia vita non avrei potuto fare altro: ho provato a oppormi, laureandomi in Lingue e Linguistica, ma poi ho messo la laurea in un cassetto”.

Nonostante questo, la figlia di Fioretta Mari ha rivelato di avere dovuto sudare tantissimo per ritagliarsi la sua occasione: “Ho anche scelto di emigrare, in Germania prima e in Svizzera dopo, affinché nessuno potesse conoscere i miei genitori e additarmi come figlia d’arte. Lì ho compreso chi fossi, cosa volessi fare e solo con un po’ di anni in più sulle spalle ho potuto portare in scena quanto appreso”.

