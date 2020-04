Fiori e delitti, crisantemi preziosi/ Su Rai 2 il film con Brooke Shields (26 aprile)

Pubblicità

Fiori e delitti crisantemi preziosi va in onda su Rai 2 per il tardo pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, a partire dalle ore 16:55. Si tratta di un episodio che fa parte di una saga televisiva realizzata negli Stati Uniti d’America in coproduzione con alcune case cinematografiche canavesi nell’anno 2016. La regia di questo episodio è stata affidata a Bradley Walsh il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Sean Nimmons – Paterson ed il montaggio è stato eseguito da David Thompson. Nel cast di questo film televisivo sono presenti tra gli altri Brooke Shields, Brennan Elliott, Beau Bridges, Kate Drummond e Ron Lea.

Pubblicità

Fiori e delitti crisantemi preziosi, la trama del film

Ecco la trama di Fiori e delitti crisantemi preziosi. Abby è un ex avvocato di successo che dopo la drammatica morte del marito ha deciso di lasciare non solo questa professione ma anche e soprattutto la vita in una caotica città per tornare a vivere nella sua cittadina Natale. Qui ha ritrovato tutti i componenti della sua famiglia e in particolar modo suo padre che ancora una volta l’ha sostenuta in questa sua scelta e soprattutto le ha dato tutto il supporto necessario per poter aprire un negozio di fiori come peraltro lei aveva sempre desiderato fin da quando era una tenera bambina. La nuova vita all’interno della tranquilla cittadina si dimostra subito molto gratificante e soprattutto permette alla donna di mettere finalmente da parte tutto il dramma che ha dovuto affrontare negli ultimi anni.

La tranquillità però sembra essere sconvolta in quello che appare come un giorno come tanti altri nel quale però un guidatore con il suo SUV si schianta sulla macchina d’epoca della donna. L’uomo preoccupato dai danni che evidentemente ha causato e soprattutto delle possibili conseguenze per persone che potevano trovarsi nelle vicinanze decide di scappare e di far perdere le proprie tracce. Una vera e propria vigliaccata nonché una situazione che viene punita fortemente dal codice della strada e dal Codice Penale previsto negli Stati Uniti d’America.

Pubblicità

La donna si mette quindi alla ricerca del proprietario del SUV in maniera tale da far valere tutte le proprie ragioni. Peraltro farà la conoscenza di un ex marine di nome Marco che è diventato proprietario di un bar che si trova nella stessa strada dove lei ha il negozio di fiori. Tra i due si instaura un bellissimo rapporto di amicizia con l’uomo che si dice pronto a darle una mano per trovare il responsabile dell’incidente.

Tuttavia toccherà alla donna dare aiuto a Marco in quanto quest’ultimo viene inserito in cima alla lista dei sospettati per la morte di una persona. Insomma Abby dovrà tornare a vestire i panni dell’avvocato per poter indagare in maniera approfondita in questo caso e quindi riuscire a capire chi sia il vero assassino prima che questi possa colpire nuovamente ed uccidere una nuova persona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA