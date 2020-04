Fiori e delitti, le rose nere/ Su Rai 2 il film con Brooke Shields (oggi, 26 aprile)

Pubblicità

Fiori e delitti le rose nere va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, a partire dalle ore 18:05. Si tratta di una pellicola che rappresenta un episodio di una serie televisiva che è stata coprodotta tra gli Stati Uniti d’America e il Canada ed in particolar modo ha visto un investimento da parte della casa cinematografica Hallmark Movies & Mysteries. La regia di questo episodio è stata affidata a Bradley Walsh che si è occupato di tanti altri episodi della serie con soggetto e sceneggiatura che è stata scritta da Gary Goldstein. Il montaggio è stato eseguito da Craig Webster mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Sean Nimmons Paterson. Nel cast sono presenti Brooke Shields, Brennan Elliott, Daniel Kas, Kate Drummond, Rachel Crawford e Claire Rankin.

Fiori e delitti le rose nere, la trama del film

Ecco la trama diFiori e delitti le rose nere. Abby dopo aver messo da parte la sua professione di avvocato in una delle più importanti città degli Stati Uniti d’America è tornata a vivere nella sua cittadina natale al fianco del proprio padre aprendo un negozio di fiori. Questo le ha permesso di dare una svolta alla propria esistenza e soprattutto di mettersi alle spalle tutto il dolore provato negli ultimi anni soprattutto per la morte dell’amato marito. Un giorno riceve una telefonata nel suo negozio con cui viene chiesto ed ordinato un mazzo di rose nere che dovrà essere direttamente consegnato all’interno della facoltà di legge presente sul territorio.

Una richiesta piuttosto inusuale che finisce per incuriosire la donna la quale decide di voler effettuare in prima persona questo genere di consegna. Una volta arrivata all’interno della facoltà di legge non solo incontrerà alcuni vecchi amici con cui ha condiviso il percorso formativo ma anche e soprattutto si troverà nuovamente impelagata in un nuovo caso poliziesco.

Nello specifico un suo ex collega viene trovato morto all’interno del proprio ufficio e peraltro l’arma con cui è stato assassinato presenta impronte proprio di Abby. Naturalmente dopo le ricerche effettuate dalla polizia scientifica la donna finirà per essere iscritta nella lista degli indagati ed in particolar modo rappresenta la principale sospettata.

A questo punto lei dovrà decidere se restare a guardare e quindi aspettare che la giustizia faccia il proprio corso oppure occuparsi in prima persona delle indagini per poter trovare così le prove della sua innocenza e soprattutto che le permetteranno di incastrare il vero assassino. Tutto questo la donna lo dovrà fare mentre la seguiranno costantemente nel corso delle proprie giornate sia un detective di polizia convinto della sua colpevolezza ed anche un giornalista a caccia di uno scoop che possa permettergli di fare carriera.



