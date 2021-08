Fire Down Below L’inferno sepolto, Rete 4/ Steven Seagal protagonista assoluto

Fire Down Below L’inferno sepolto, film diretto da Félix Enríquez Alcalá

Fire Down Below L’inferno sepolto va in onda la sera di oggi, 17 agosto 2021, con inizio dalle ore 21,25 su Rete 4. Ci troviamo di fronte a un film targato Seagal-Nasso Productions uscito nel 1997, diretto da Félix Enríquez Alcalá. Viene definita come una delle pellicole maggiori puntando al pubblico di aficionados di Steven Seagal, che del film è anche produttore. La proposta di questo film punta direttamente a raccogliere gli amanti del genere action e ‘martial movie’. Nel cast di ‘fire down below -inferno sepolto’ Steven Seagal è il protagonista e come sempre accade con questo attore amato nel genere poliziesco action, poco altro, lui escluso, si ritrova nei suoi cast.

INGA LINDSTRÖM SEGRETI DI FAMIGLIA CANALE 5/ Un passato misterioso ritorna

In ogni caso per il protagonista del celebre ‘Nico’, esordio al cinema, un film uscito nel 1988, il cinema ha riservato molti successi, con pellicole che gli amanti del genere ricordano certamente, come nel caso di ‘Programmato per uccidere (Marked for Death)’, ‘Trappola sulle Montagne Rocciose (Under Siege 2: Dark Territory)’, ‘Submerged – Allarme negli abissi (Submerged)’, ‘The Gambling – Gioco pericoloso (Gutshot Straight)’, un attore che ama essere dalla parte giusta con ruoli da sceriffo sempre e in ogni contingenza.

THE DAY AFTER TOMORROW, L'ALBA DEL GIORNO DOPO, RETE 4/ Apocalisse alle porte

Al suo fianco nel nostro film anche la bella attrice americana Marg Helgenberger che il pubblico italiano sicuramente ricorda nella serie ‘CSI – scena al crimine’, nel ruolo di Catherine Willows, la rossa e conturbante dama misteriosa. Marg Helgenberger è però anche da citare per alcune pellicole interessanti come ‘L’ultima volta che mi sono suicidato (The Last Time I Committed Suicide)’, oppure lo stupendo ‘Erin Brockovich – Forte come la verità (Erin Brockovich)’, recentemente ancora sul grande schermo con una parte nel nuov film diretto da Gal Mancuso ‘Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre (A Dog’s Journey)’.

Love all is you need, Rai 1/ Susanne Bier regala un film sentimentale d'impatto

Fire Down Below L’inferno sepolto, la trama del film

Fire Down Below L’inferno sepolto ci porta ad analizzare la trama. Sembrerebbe che in Kentucky, alcune morti misteriose siano da associare alla presenza di sostanze tossiche rilasciate nell’ambiente in maniera poco convenzionale. A questo proposito il governo americano decide di inviare Jack Taggart, agente e operatore dell’EPA (Agenzia per la protezione dell’ambiente) a controllare che accade nello stato. Il sospetto è che si tratti di smaltimenti illegali di rifiuti tossici, un affare che interessa anche l’FBI e per il quale è necessario mobiliarsi subito per la puzza, nemmeno troppo celata, di organizzazioni criminali importati alle spalle.

Orin Hanner è il maggiore sospettato, un uomo ‘affari che assieme al figlio si muove con fare poco onesto proprio in questo giro di milioni di dollari legati allo smaltimento dei rifiuti e per l’agente Taggart il pericolo è possibile la rete criminale può tutto, ma lui è la legge intesa come Sceriffo nazionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA