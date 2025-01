Paura a Borgo San Lorenzo (Firenze) per un attacco incendiario contro la caserma dei carabinieri. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo stati registrati solo danni, nello specifico al portone e parzialmente all’intonaco della facciata della caserma, anche perché i vigili del fuoco hanno spento le fiamme prima che potessero estendersi. Infatti, l’ordigno è esploso all’ingresso della caserma che si occupa del Mugello e si trova in centro abitato.

Anche questo ha contribuito a destare preoccupazione tra la popolazione locale, oltre al fatto che si percepisce un crescente clima di tensione a livello nazionale attorno alle forze dell’ordine. Comunque, sono partite le indagini per fare chiarezza sull’accaduto e per individuare i responsabili. Al momento non sono emersi né elementi utili né informazioni che possano suggerire ipotesi sul movente e sui contorni di questa vicenda che al momento resta quindi oscura.

ATTENTATO INCENDIARIO CONTRO CASERMA CARABINIERI: INDAGINI IN CORSO

Inoltre, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per provare a rintracciare gli autori dell’attentato incendiario. Al momento è emerso che è stato lanciato solo un ordigno in grado di innescare una fiamma sufficiente per bruciare il portone, che infatti ha riportato danni importanti. Dopo che è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i pompieri.

Nel frattempo, c’è sgomento e timore per l’accaduto, visto che non è chiaro il movente dell’attentato incendiario, che è stato del tutto inaspettato. Ma le forze dell’ordine stanno cercando di venire a capo anche per dare rassicurazioni alla popolazione.

LE REAZIONI DELLA POLITICA

Sulla vicenda è intervenuta la classe politica, a partire dalla Lega, che in un comunicato ha espresso solidarietà e sostegno alle forze dell’ordine, lanciando un appello affinché tutti esprimano vicinanza ai militari dell’Arma. Infatti, anche il Pd lo ha fatto, sottolineando la necessità di assicurare alla giustizia chi si è macchiato di questo gesto. Anche la sindaca di Firenze Sara Funaro ha commentato l’attentato incendiario, allarmata dal clima di crescente aggressività che si sta diffondendo in Italia. L’auspicio è che i responsabili vengano individuati.