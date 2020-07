FIREWALL ACCESSO NEGATO/ Film su Rete 4, come vederlo in streaming

Firewall accesso negato, come vederlo in streaming

Firewall – accesso negato è un film “formalmente ineccepibile con un plot interessa che si risolve con un intrigo prevedibile e privo di tensione”. Andrea Chirichelli boccia a metà il film assegnandogli due stellette sulle cinque a disposizione e aggiunge: “Alcuni divi della vecchia guardia ormai sembrano totalmente incapaci di mettersi in gioco in produzioni che non siano i soliti action movie o thriller di poca sostanza, costruiti su misura per convincerci che il tempo non passa mai, per loro. Il risultato però è opposto”. Nonostante questo la tensione nel film c’è come la possibilità di intrattenere. Se le pretese non sono troppo alte si potrà passare una serata, magari in compagnia di amici, assistendo a una pellicola che fa il suo compito senza però portare niente di nuovo. Firewall – accesso negato va in onda su Rete 4 a partire dalle 21.25, clicca qui per il trailer. Potremo seguirlo anche in diretta streaming su MediasetPlay, cliccando qui.

Firewall accesso negato, Virginia Madsen tra i protagonisti

Tra le principali protagoniste di Firewall – accesso negato figura l’attrice americana Virginia Madsen nata a Chicago l’11 settembre del 1961. La sua carriera cinematografica è stata iniziata nel 1983 con il film Class per la regia di Lewis John Carlino mentre l’anno successivo ha collaborato con Steven Barron per la pellicola Electric Dreams. Tra le pellicole di maggior successo ricordiamo soprattutto Dune, Dr Creator Specialista in miracoli, L’ultima profezia e La trappola. La ragazza è figlia di un vigile del fuoco e di un’autrice. Anche il fratello ha scelto il mondo del cinema, questi è l’attore Michael Madsen. In carriera è stata candidata anche all’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2005 per il suo ruolo in Sideways – In viaggio con Jack. Quell’anno il premio fu vinto però da Cate Blanchett che aveva recitato nel film di Martin Scorsese The Aviator. Al ballottaggio c’erano anche Laura Linney con Kinsey, Sophie Okonedo con Hotel Rwanda e Natalie Portman con Closer.

Firewall accesso negato, coproduzione Usa-Australia

Firewall accesso negato va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, martedì 15 luglio, alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2006 grazie ad una coproduzione tra stati in America e Australia con la regia di Richard Loncraine mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Joe Forte. Il montaggio è stato realizzato da Jim Page, gli effetti speciali sono stati sviluppati Gary Heidrick, le musiche della colonna sonora portano la firma di Alexandre Desplat mentre nel cast figurano Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, Carly Schroeder, Jimmy Bennett, Mary Lynn Rajskub.

Firewall accesso negato, la trama del film

In Firewall accesso negato ci troviamo negli Stati Uniti d’America ed in particolar modo nella città di Seattle dove vive un progettista informatico di grande talento di nome Jack. Lui è riuscito a progettare ed implementare un incredibile sistema di sicurezza utilizzato da alcune delle principali banche presenti sul territorio cittadino. In ragione di ciò ben presto viene preso di mira da un gruppo di malviventi che si fiondano all’interno della sua abitazione e tengono sotto custodia la moglie di Jack e sua figlia. I malviventi da alcune settimane stavano tenendo sotto controllo tutti i movimenti di Jack ed hanno pianificato nei minimi dettagli tutti gli spostamenti in maniera tale da obbligarlo a bypassare il sistema di sicurezza e quindi permettere una incredibile truffa e rapina per un valore complessivo di 100 milioni di dollari.

Jack si trova dunque in una difficile situazione anche perché i malviventi hanno già progettato un piano attraverso il quale potranno far ricadere tutta la colpa sullo stesso progettista con tanto di delitto passionale sullo sfondo per via di una presunta relazione amorosa che la moglie avrebbe avuto con un caro amico. Jack facendo leva sulle proprie competenze informatiche e soprattutto sulla grande capacità di improvvisare cerca in ogni modo di fermare con l’uso della tecnologia i malviventi che tuttavia riescono a portare via il bottino soprattutto a tenere sotto controllo la moglie e la figlia. A questo punto Jack grazie all’aiuto della sua segretaria riesce a rintracciare i malviventi individuandoli in una casa di montagna ben nascosta. Facendo leva sull’effetto sorpresa e soprattutto sull’utilizzo di alcune armi l’uomo riuscirà ad uccidere tutti i vari componenti della banda, recuperare furtiva e soprattutto salvare la propria adorata famiglia da quella che sarebbe stata una morte certa in quanto i malviventi volevano eliminare ogni traccia che potesse ricondurre a loro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA