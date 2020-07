Firpo e soldi per Lautaro Martinez: scambio Barcellona-Inter?/ Bomba MD, ma…

70 milioni di euro e Junior Firpo per Lautaro Martinez: questa l’offerta del Barcellona all’Inter per l’attaccante argentino secondo il Mundo Deportivo. Il portale spagnolo non ha dubbi: il Toro la prossima stagione indosserà la maglia blaugrana nonostante le resistenze del club nerazzurro. Dopo le parole del presidente Bartomeu, che ha confermato la trattativa per l’ex Racing, arriva lo scoop da un media molto vicino agli affari di casa Barca: la dirigenza catalana non pagherà i 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, ma raggiungerà quella cifra grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche. E il profilo individuato è quello di Junior Firpo, arrivato nell’estate 2019 dal Betis Siviglia per poco meno di 20 milioni di euro. MD spiega che ora il Barcellona valuta l’esterno 23enne – accostato anche alla Roma – 41 milioni di euro, che sommati ai 70 milioni cash consentono di arrivare alla cifra di 111 milioni.

FIRPO E 70 MILIONI PER LAUTARO MARTINEZ: SCAMBIO BARCELLONA-INTER?

Tornato al gol nella partita di ieri contro il Torino, Lautaro Martinez sembrerebbe dunque sempre più vicino a vestire la casacca del Barcellona. Percorso inverso invece per Junior Firpo, che potrebbe essere il rinforzo richiesto da Antonio Conte per la fascia sinistra. Un’ulteriore conferma, spiega il Mundo Deportivo, sarebbe arrivata dal rifiuto del rinnovo di Lautaro Martinez, pronto a tutto per giocare insieme a Lionel Messi. Per il momento non sono giunte conferme dalla stampa italiana. Anzi, c’è qualche dettaglio che non torna…

L’Inter infatti ha più volte ribadito di non valutare Junior Firpo 41 milioni di euro, considerando che è stato pagato esattamente la metà non più tardi di 12 mesi fa. Inoltre, la dirigenza nerazzurra è sempre più vicina a Emerson Palmieri, trattativa in fase avanzata con il Chelsea: sarà lui il rinforzo per la corsia mancina di Antonio Conte. Senza dimenticare che sono altri i profili di casa Barcellona che fanno gola alla dirigenza interista: Arturo Vidal e Ivan Rakitic su tutti…

