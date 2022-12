FishBall choc sull’ex Taxi B: “Ha minacciato il mio fidanzato con una pistola”/ Poi fa rivelazioni scomode…

FishBall choc sull’ex fidanzato Taxi B: “Hai minacciato il mio nuovo tipo con una pistola”

Rivelazioni choc quelle fatte dalla celebre rapper e modella FishBall, nome d’arte di Felisja Piana con oltre 2 milioni di follower su Instagram, su Instagram nelle ultime ore. Un fiume in piena di accuse e rivelazioni scomode che tirano in ballo il suo ex fidanzato, il rapper Taxi B. Con una serie di stories pubblicate sul suo profilo personale, FishBall rivela che l’ex avrebbe minacciato il suo attuale fidanzato con una pistola.

“Il mio ex ha minacciato il mio nuovo tipo con una pistola.” sbotta la rapper su Instagram, dicendosi ora pronta a rispondergli con la stessa moneta, svelando tutte le cose che, per tutelarlo, ha tenuto nascoste. “Visto che mi hai lasciato per un mio video porn* e mi hai distrutto la casa e ho dovuto chiamare mia madre perché avevo paura che mi alzassi le mani, adesso posto le foto di come mi hai conciato la casa e del motivo per il quale ti ho sbattuto fuori. – e ancora – Minacci il mio nuovo tipo con il ferro e dici che questa è zona tua che neanche vivi qua. Hai sgravato!”

FishBall fa rivelazioni scomode su Taxi B tirando in ballo alcuni colleghi

Dopo le accuse più personali, FishBall svela alcune dichiarazione che Taxi B gli avrebbe fatto in confidenza su alcuni colleghi del mondo della musica. “Adesso tiriamo fuori tutto! – tuona – Hai riseguito Sfera (Ebbasta, ndr) dopo che avevi detto che era un infame, che fa schifo perché ha fatto il featuring sul secondo disco e poi non ti ha seguito quindi che il featuring era comprato, poi ora lo segui perché sei disperato? Perché stai fallendo?”

E continua: “Poi hai dato a Paky del ciccione che non si sa tenere perché se sei un personaggio pubblico non puoi essere così… Ti sei incazzato pure con Marracash perché ha fatto bene, perché nessuno ti sopporta… al suo concerto neanche ti hanno invitato e hanno tagliato la tua strofa! Ma fatti due domande!” Passata qualche ora da questo furioso sfogo, FishBall, ritrovata la calma, ha tenuto una diretta (che trovate sotto) in cui ha tenuto meglio a chiarire l’accaduto, replicando a chi poi l’ha accusata di essere una ‘infame’ per aver spiattellato tutto sul suo ex.

