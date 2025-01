Il prossimo martedì 21 gennaio 2025 dalle ore 9:30 e per un totale di 3 ore – dunque fino alle 12:30 – nella cornice del Palazzo Lombardia a Milano e precisamene all’interno della Sala Biagi si terrà l’evento formativo ‘Che aria tira, come verificare e leggere i dati sulla qualità dell’aria‘ organizzato dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente-FLA con il supporto degli esperti ambientali dell’agenzia Arpa nella sua delegazione lombarda: un’occasione pensata appositamente per tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado che si trovano sul territorio della Lombardia, con un fitto programma di incontri che li porterà alla scoperta di uno temi ambientali più importanti degli ultimi anni.

Per rendere tutto ancora più ufficiale – e perseguire il sempre fermo intento dell’agenzia Arpa di diffondere una rinnovata consapevolezza sulle importanti tematiche ambientali -, FLA ha ottenuto il via libera al riconoscimento delle tre ore di lezione nel computo totale di quelle obbligatoriamente riservate all’educazione civica; mentre è anche importante sottolineare che l’appuntamento di martedì 21 gennaio sarà solamente il primo di un ciclo di incontri che saranno progressivamente organizzati nel corso dell’anno.

Il programma e gli ospiti dell’evento didattico di FLA e Arpa Lombardia

Entrando nel merito, all’evento didattico di FLA e Arpa Lombardia studenti e docenti – che dovranno registrarsi tramite l’apposito form raggiungibile cliccando su queste parole – si dovranno misurare con una serie di tematiche inerenti alla qualità dell’aria, scoprendo come viene effettivamente misurata e come leggere in modo corretto i dati ottenuti dalle misurazioni; mentre si parlerà anche della COP 29 e della sua importanza per la sostenibilità ambientale, con un focus poi posto anche sulle possibili misure di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico, il tutto suggellato da un innovativo laboratorio interattivo che si avvarrà dell’avanzato simulatore En-ROADS.

Ad aprire l’evento di Arpa e FLA ci sarà l’assessore lombardo alla Sicurezza e alla Protezione Civile Romano La Russa, accompagnato dal presidente e dal direttore dell’agenzia Lucia Lo Palo e Fabio Cambielli; mentre tra i numerosi relatori ci saranno sia il responsabile Qualità dell’Aria dell’agenzia che l’esperto ambientale ed ambassador En-ROADS Guido Lanzani e Mauro Mussin, oltre ad Antonio Russo – direttore epidemiologico dell’Ats Milano -, Mita Lapi – responsabile dello Sviluppo Sostenibile di FLA – e il geologo Andrea Zaccone; tutti moderati dalle addette alle comunicazioni di Arpa Annarita Azzarone e Raffaella Meazzi.