Flashdance/ Su Rete 4 il film con Jennifer Beals e Michael Nouri

Flashdance, film di Rete 4 diretto da Adrian Lyne

Flashdance va in onda oggi, 27 maggio, a partire dalle ore 16:55 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1983 e che appartiene ai generi musicale, sentimentale e drammatico.

Questo film è stato diretto da Adrian Lyne mentre la sceneggiatura è stata scritta da Thomas Hedley Junior e Joe Eszterhas. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori famosi come Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia Skala, Kylie T. Hefner, Malcom Danare, Cynthia Rhodes, Micole Mercurio e Philip Bruns. Le musiche di questo film sono state realizzate da Giorgio Moroder mentre la fotografia è stata messa a punto da Don Peterman.

Flashdance, la trama del film: una giovane ragazza che…

Leggiamo la trama di Flashdance. Alex Owens è una ragazza che ha da poco compiuto 18 anni. Subito dopo aver compiuto la maggior età, decide di andare a lavorare e si trova un lavoro come saldatrice. Tuttavia, di notte questa ragazza ha anche un altro lavoro, vale a dire quella di ballerina in locali notturni. Il suo sogno è quello di diventare una grande ballerina un giorno e cerca di coltivarlo in qualsiasi modo possibile. Nel dettaglio, la ragazza vorrebbe entrare a far parte della scuola di danza di Pittsburgh, molto rinomata e ammirata. Alex si allena giorno e notte per poter entrare all’accademia. Arriva il giorno durante il quale potrebbe avere un provino e dimostrare il suo talento.

Tuttavia, proprio in quel momento ha un attacco di panico e rinuncia a questa sua grande occasione. La vita continua a scorrere normale fino a quando Alex non incontra Nick Hurley, suo capo in fabbrica, nel locale nel quale lavora. I due si piacciono subito ma Alex non vuole iniziare una relazione in quanto vuole concentrarsi sulla sua passione. Tuttavia, in seguito alle minacce di un uomo conosciuto come Carlos e alla conseguente difesa di Nick, la ragazza e l’uomo si avvicineranno sempre di più. Sarà un nuovo capitolo per Alex che affronterà il futuro nel modo giusto e potrà anche tentare di entrare nuovamente nella famosa accademia di danza.

Il video del trailer di Flashdance













