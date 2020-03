Flashmob sui balconi contro il Coronavirus/ Oggi alle ore 18 “Tanto pe’ cantà”

Nasi all’insù oggi pomeriggio perché l’appuntamento degli italiani contro il Coronavirus è fissato per le 18.00 con quello che possiamo definire il flashmob del 17 marzo. Le famiglie italiane si ritrovano nei balconi per salutarsi, parlarsi da lontano e cantare. Anche oggi tutti sono chiamati ad uscire in balcone per il momento clou di questa giornata che si trova quasi nel bel mezzo di quella che è stata definita la settimana cruciale in questa Pandemia che sta allungando i suoi tentacoli nel Vecchio Continente e nelle Americhe. L’appuntamento per oggi, martedì 17 febbraio, è con la celebre canzone di Nino Manfredi “Tanto pe’ cantà”, e l’orario deciso è come sempre le 18.00 sperando che queste giornate di quarantena obbligatoria diventano presto un brutto e lontano ricordo.

FLASHMOB DI OGGI APPUNTAMENTO CON TANTO PE’ CANTA’

I flashmob sui balconi hanno letteralmente conquistato il Paese e non solo sono andati spesso in scena in tv ma tengono compagnia a tutti gli italiani dal Nord al Sud senza regole e senza obblighi, con la sola voglia di sentirsi vicini seppur lontani fisicamente. Ogni città ha organizzato e continua ad organizzare flashmob per interrompere il silenzio assordante di questi giorni e se nei giorni scorsi è toccato all’Inno di Mameli e Volare, adesso sembra che il programma relativo alla città di Roma prevede “Tanto pe’ cantà”, il brano cantato da Nino Manfredi. Inutile dire che da città a città e da quartiere a quartiere le regole possano cambiare così come le note che si diffonderanno nell’aria ma il pensiero sarà solo uno, quello di stare vicini in questo momento. Il piano prevede già altre canzoni nei prossimi giorni e, in particolare, domani toccherà a Felicità di Al Bano e Romina.



