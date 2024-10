Lo spettro di un nuovo caso Spreafico dietro la vicenda di Flavia Mello Agonigi, 54enne brasiliana da tempo residente in Italia scomparsa a Pontedera (Pisa) l’11 ottobre scorso dopo una serata trascorsa in discoteca con le amiche. Come nel giallo irrisolto della cantante di Erba, le cui tracce si persero nel giugno 2022, infatti, anche in quello che avvolge la sorte della 54enne insiste un enigma: l’auto non si trova.

Secondo parenti e investigatori, difficile che si tratti di un allontanamento volontario o di un suicidio: in tutti questi casi, infatti, l‘automobile, una Opel Mokka grigio metallizzato targata GK 436 CY, si sarebbe dovuta trovare. Cosa che invece non è avvenuta ad oltre una settimana dalla scomparsa della donna. Il marito, cittadino italiano, crede che qualcuno possa averle fatto del male e l’apprensione cresce di ora in ora. Stando alle indiscrezioni riportate da Storie Italiane, la Procura del capoluogo toscano avrebbe aperto un’inchiesta per omicidio con fascicolo, al momento, a carico di ignoti.

Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera, Procura di Pisa indaga per omicidio

Flavia Mello Agonigi e la sua automobile non si trovano da giorni, da quell’11 ottobre scorso in cui la donna, una 54enne brasiliana sposata con un italiano, avrebbe trascorso la serata in compagnia di alcune amiche in un locale, il Don Carlos di Chiesina (Pistoia), e poi sarebbe sparita. Prima della scomparsa, avrebbe detto di avere un appuntamento e i suoi due telefoni risulterebbero spenti dopo avera agganciato una cella lungo una strada a Capannina

Le ricerche finora non hanno dato alcun esito e la famiglia teme il peggio. Una parte dell’attività investigativa si sarebbe concentrata anche sui movimenti del conto bancario, cointestato con il marito, ma non sarebbe emersa alcuna operazione. I parenti escludono l’ipotesi di una fuga: la donna avrebbe lasciato a casa vestiti, documenti (passaporto compreso) e contanti e avrebbe avuto con sé poco denaro. Sui social, l’appello del marito con foto della vettura e della donna scomparsa.

