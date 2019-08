Flavia Pennetta e Fabio Fognini, genitori bis/ Dopo Federico: “Vorrei una femmina!”

Per Flavia Pennetta e Fabio Fognini in 4 sarà ancora più bello. Con queste parole hanno annunciato al mondo che a fine anno diventeranno genitori per la seconda volta. La famiglia dei due campioni di tennis si allarga, e come vediamo anche attraverso gli scatti comparsi sul web e all’interno dei settimanali, si stanno godendo l’attesa del secondo baby a Miami, in Florida, la città in cui vivono assieme al loro primogenito Federico, di 2 anni. Cinque anni fa, proprio in questo periodo, Flavia lasciò il mondo intero a bocca aperta. Prima completando un’impresa sportiva storica: fu infatti la prima italiana a conquistare gli “Us Open”, uno dei quattro tornei del “Grande Slam”, il circuito più importante al mondo. Poi annunciando in mondovisione, durante la premiazione, il suo ritiro dalle competizioni a soli 33 anni e all’apice della carriera, la tennista aveva deciso di appendere la racchetta al chiodo perché voleva costruirsi la famiglia che aveva sempre sognato assieme al suo amore Fabio.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini genitori bis

Un amore arrivato quasi per caso quello tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Dopo due delusioni cocenti, prima con il modello Andrea Preti e poi con il tennista Carlos Aloya, che l’aveva abbandonata quando già parlavano di matrimonio. “Fabio è una persona che mi ama, mi rispetta e mi protegge”, confida Flavia. Pochi mesi dopo, nel giugno del 2016, i due campioni di tennis si erano sposati con una cerimonia da favola a Ostuni, in Puglia, di fronte a 200 invitati, fra cui tanti colleghi famosi, come i campionissimi Boris Becher e Nicola Pietrangeli. Poi a maggio del 2017 è arrivato il loro Federico. “Non sono mai stata così felice”, aveva detto lei, per nulla pentita di avere abbandonato lo sport. Ora la cicogna è di nuovo in volo. “Mi piacerebbe tanto che fosse una femminuccia”, ha detto papà Fabio. E chissà se il suo desiderio verrà realizzato e se Federico dovrà dividere la cameretta con una sorellina… (oppure una nuova stanza è già pronta?).

