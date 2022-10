Flavia Pennetta, moglie Fabio Fognini/ Lei: “è un buon compagno di vita”

Flavia Pennetta è la moglie di Fabio Fognini. L’ex campionessa di tennis parlando proprio del marito e compagno di vita ha raccontato: “siamo due persone molto più simili di quello che appare”. Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono una delle coppie più famose del mondo dello sport. L’ex campionessa, vincitrice degli Us Open, dalle pagine del Corriere della Sera ha rivelato come è nato l’amore con il tennista: “è stato un innamoramento dopo anni di amicizia, durante i quali abbiamo avuto altri partner. Fabio è un buon compagno di vita, il marito che mi aspettavo. Sembrerà strano che io lo dica, ma è un uomo paziente. La pazienza che non ha in campo la tiene per la famiglia. I maschi spesso sono immaturi, tendono a rimanere sempre nel ruolo di figli, faticano ad affrancarsi dalle famiglie d’origine. Fabio è cresciuto e migliorato, senza sfuggire alla regola. Grazie a Dio con sua madre e suo padre, che mi conoscono da secoli, vado d’accordissimo”.

Non solo, la Pennetta ha anche parlato del carattere del marito che in alcune occasioni si è lasciato andare a qualche “particolare” uscita in campo: “mi sento sempre a disagio quando fa qualcosa che non deve fare. Lo guardo e mi vedo come riflessa in uno specchio: comunque è mio marito, è il padre dei miei figli, le cavolate che combina non finiscono lì, in campo. Quando torna a casa gliene dico di tutti i colori e lui si mette da solo in castigo, silenzioso e imbronciato mentre si autoflagella. Quando vedo rispuntare mezzo sorriso sotto la barbetta, gli è passata”.

Flavia Pennetta: “a Fabio Fognini mancano i filtri”

Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono innamorati più che mai. L’ex vincitrice degli US Open parlando proprio del marito, campione di tennis, ha detto: “ci sto perché lo amo. E perché siamo due persone molto più simili di quello che appare”. Parlando poi del carattere del marito, la Pennetta non ha nascosto che le piacerebbe dargli: “un pochino della mia razionalità e della mia paraculaggine. A Fabio mancano i filtri: o non parla o dice tutto, senza mezze misure. Infatti a fine carriera lo vedrei bene in un salotto televisivo a parlare di sport. Oltre a capirne, creerebbe dibattito”.

Oggi la coppia è pronta a nuove esperienze. Dopo aver lasciato Barcellona per Milano, la Pennetta ha rivelato: ” è ora di pensare al futuro. Barcellona è la casa dove nel 2015 è nato l’amore con Fabio, l’abbiamo comprata insieme. Milano è la città italiana che offre di più”. Infine sul suo futuro: “se mi proponessero un reality itinerante, tipo Pechino Express, ci andrei subito! Con Fabio o con la mia amica Francesca Schiavone: moriremmo dal ridere”.











