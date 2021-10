Flavia Prisco, Martina e Vittoria Veltroni/ Moglie e figlie Walter Veltroni, ex segretario Pd

Si contano sulle dita di una mano le interviste concesse negli anni da Flavia Prisco, architetto di professione, meglio nota come Flavia Veltroni. Stiamo parlando infatti della moglie di Walter, ex segretario del Partito Democratico. Noi per la precisione ne abbiamo trovato due: una concessa a La Repubblica, l’altra a Donna Moderna alla vigilia delle elezioni Politiche del 2008, quelle in cui Walter Veltroni ambiva alla carica di premier (avrebbe poi perso contro Silvio Berlusconi, ndr). Proprio in questa intervista Flavia Veltroni forniva uno spaccato molto interessante del suo rapporto col marito.

Tutto ebbe inizio “al Festival della gioventù, a Berlino nel 1973, un appuntamento mitico per quelli della mia generazione. Anche mio padre e mia madre si erano conosciuti lì. Io avevo 15 anni, lui 18. Tornati a Roma, mi aveva chiesto di metterci assieme, ma io me l’ero cavata in modo diplomatico: “Restiamo amici”. E per un anno siamo andati avanti così. E poi è finita che ci siamo sposati nel 1982. Avevo 24 anni, ne sono passati 26“.

FLAVIA PRISCO, MOGLIE WALTER VELTRONI

Un conto da aggiornare visto che di anni da quella intervista ne sono trascorsi altri 13, portando il conto a 39. Flavia Prisco, interpellata al riguardo, si descriveva così: “Una donna che non sa cucinare, non sa scegliere gli abiti giusti per il marito e neppure le cravatte. Una che lavora nel suo studio, segue i progetti, va nei cantieri, quando si ricorda fa la spesa, la fila alla posta o in banca. Come tutti”. E Veltroni? All’epoca venne descritto come “tenero, determinato, entusiasta, ma anche un po’ incosciente, ma anche riflessivo: pensa sempre prima di agire“.

Non perfetto, però! Come tutte le coppie anche Flavia e Walter litigavano! “Quando lascio le luci accese e gli armadi aperti, se è stanco si innervosisce. E ogni tanto discutiamo dell’educazione delle figlie. Io sono più permissiva. Lui è più rigido, con regole tipo: non si rientra a quest’ora. Infatti sta sveglio la notte fino a quando non le sente tornare“.

MARTINA E VITTORIA, FIGLIE DI WALTER VELTRONI E FLAVIA PRISCO

Flavia Prisco e Walter Veltroni hanno due figlie, Martina e Vittoria. La prima ha lavorato negli USA come produttore televisivo, ma nel 2017 le cronache si sono occupate di lei come una delle oltre 20 ragazze di età compresa fra i 20 e i 30 anni che hanno denunciato colleghi e superiori all’interno della redazione di Vice, la media company da quasi 6 miliardi di dollari per le molestie subite. Secondo quanto riportato da un’inchiesta del New York TImes, la figlia dell’ex segretario dem “ha denunciato il suo capo, Jason Mojica, che si sarebbe vendicato ostacolandola nel lavoro“. Lui è stato licenziato, lei risarcita. Vittoria ha invece trovato la sua strada nel mondo della moda come designer: “Amo molto la moda italiana ma apprezzo anche la moda americana“, ha detto quando, nel 2014, è arrivata terza tra coloro che hanno sfilato per il cinquantenario dell’Accademia di Costume & Moda.

