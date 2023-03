Flavia Prisco, moglie Walter Veltroni/ “Io più permissiva. Lui più rigido coi figli”

Flavia Prisco e Walter Veltroni: il primo incontro a Berlino

Flavia Prisco è la moglie di Walter Veltroni, ex sindaco di Roma. Un grande amore quello nato tra il politico e l’architetto che si sono incontrati nel 1973. A raccontare e ricordare il primo incontro è stata proprio la moglie intervistata dalle pagine di Donna Moderna: “al Festival della gioventù, a Berlino nel 1973, un appuntamento mitico per quelli della mia generazione. Anche mio padre e mia madre si erano conosciuti lì. Io avevo 15 anni, lui 18. Tornati a Roma, mi aveva chiesto di metterci assieme, ma io me l’ero cavata in modo diplomatico: “Restiamo amici”. E per un anno siamo andati avanti così”.

Naturalmente tra i due è poi nato l’amore e nel 1982 si sono sposati. Dal matrimonio sono nate due figlie: Martina e Vittoria. La primogenita è una produttrice televisiva, mentre la seconda lavora come stilista.

Flavia Prisco e Walter Veltroni: “discutiamo dell’educazione delle figlie”

Il resto è storia: visto che tra i due è nato un amore. La coppia è molto legata, anche se non mancano i confronti come ha svelato proprio la moglie dalle pagine di Donna Moderna: “quando lascio le luci accese e gli armadi aperti, se è stanco si innervosisce. E ogni tanto discutiamo dell’educazione delle figlie. Io sono più permissiva. Lui è più rigido, con regole tipo: non si rientra a quest’ora. Infatti sta sveglio la notte fino a quando non le sente tornare”.

