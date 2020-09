Flavia Vento/ Abbandona la casa del Grande Fratello Vip, poi si pente.. per la penale da pagare?

FLAVIA VENTO DALL’ADDIO A LIVE NON E’ LA D’URSO DOPO L’ADDIO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Flavia Vento poteva essere la regina del trash di questo Grande Fratello Vip 2020 e invece è la concorrente entrata nella storia del programma, forse in tutte le edizioni del mondo, come colei che in meno di 24 ore ha lasciato la casa. Gli autori e il pubblico sono molto dispiaciuti per quello che poteva essere e non è stato ma forse anche lei, subito dopo, ha capito bene di aver fatto un grosso sbaglio. Flavia Vento è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 nella sua versione sirena “scordata” portata in braccio da Enock ma già qualche ora dopo ha pensato a quello che ha lasciato fuori ovvero i suoi amati cani lasciandosi andare ad un pianto disperato convinta che loro avessero bisogno di lei senza riuscire a trovarla A niente sono valse le insistenze della Contessa, anche lei ama i cani e ne ha uno, a spingerla a rimanere e di lasciar andare questa fissazione per i suoi cani visto che erano affidati alle giuste mani, visto che qualche ora dopo, valigia in mano, Flavia Vento ha lasciato la casa.

FLAVIA VENTO PENTITA PER SOLDI? “UNA PENALE PER CHI ABBANDONA LA CASA DEL GF”

Questa sera la bella Flavia Vento sarà in studio a Live Non è la d’Urso per affrontare cinque, agguerritissime sfere, che le daranno contro proprio per via di quella che è stata la sua decisione e non solo. Flavia Vento era convinta che si sarebbe accontenta di seguire i suoi compagni dallo studio ma si è detta già pentita della sua scelta e venerdì sera al Grande Fratello Vip, dopo la lite con la contessa De Blanck, si è subito rivolta ad Alfonso Signorini: “Se un’amica mi tiene i cani posso rientrare?” Alfonso Signorini sembra aperto a questa possibilità, mentre Antonella Elia ha subito chiuso: “Io amo molto il tuo mondo fantastico, ma come la paghi la pappa ai cani? Questo è un lavoro. Hai rinunciato a un lavoro, io capisco benissimo le tue ragioni ma come fai a vivere? Sette cani costano”. La risposta di lei? “Con la preghiera i soldi arrivano”. Ma se fossero proprio i soldi il motivo del suo pentimento? Una fonte molto vicina alla produzione del Grande Fratello Vip si è sbottonata ai microfoni di FanPage rivelando che per chi abbandona ci sono grandi penali: “Nei contratti viene affrontato il discorso delle penali e si riferiscono al valore base della penale è di 100 mila euro… Solitamente però l’entourage del concorrente riesce a far cambiare la cifra in base al cachet che il concorrente avrebbe dovuto ricevere…”. Sarà questa la verità? Toccherà alle cinque sfere tirare fuori le parole dalla bocca di Flavia Vento questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA