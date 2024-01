Flavia Vento choc su Francesco Totti: “Mi ha ferita”/ “Spero mi chieda scusa, si è comportato male con me”

Flavia Vento rompe il silenzio su Francesco Totti: “È stata una storia che mi ha ferita tantissimo”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Flavia Vento rompe il silenzio su Francesco Totti. È ormai celebre il gossip che li vuole protagonisti di un flirt anni fa, a pochi giorni dalle nozze che Totti avrebbe celebrato poi con Ilary Blasi. Si parlò di una notte di passione, poi mai confermata. Ad alcune settimane dall’uscita di ‘Unica’, il docufilm in cui Ilary Blasi racconta i presunti tradimenti di Totti, Flavia Vento dice la sua su Rai Uno.

Flavia Vento, flirt con Francesco Totti in passato?/ La ricostruzione del gossip, lei è pronta a raccontare…

“In 18 anni non ho mai parlato, sono sempre stata molto zitta su questa storia.” ha esordito la showgirl. E ha continuato: “Ho sempre fatto finta di niente, però posso dire che è stata una storia che mi ha ferita tantissimo, nell’orgoglio di donna, perché non è bello.”

Flavia Vento: “Francesco Totti non si è comportato bene con me”

Senza addentrarsi nei dettagli o fare riferimenti specifici a situazioni o gossip, Flavia Vento ha comunque accusato l’ex Capitano della Roma di non essersi comportato bene nei suoi confronti: “Io non voglio entrare troppo nel vivo ma non è bello quello che successo. – ha infatti sottolineato, lanciando dunque una sorta di appello a Totti – Ti parlo da donna ferita, spero che un giorno mi chieda scusa perché si è comportato male con me.” Quando Caterina Balivo ha cercato di scoprirne di più, chiedendo se facesse riferimento alla loro presunta storia o ai gossip, Flavia Vento ha concluso: “La storia è lunga. E parlo di tutto quello che hanno scritto, anche quello che ha scritto lui nel libro. Era meglio che non scriveva di me!” La showgirl ha infine promesso che presto dirà tutto, bisogna pazientare solo poco.

Flavia Vento è fidanzata?/ La sua vita sentimentale, i flirt del passato e la rivelazione sulla castità

© RIPRODUZIONE RISERVATA