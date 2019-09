Flavia Vento e il flirt con Leonardo Di Caprio/ “Siamo usciti insieme vent’anni fa..”

Flavia Vento a Pomeriggio 5 parla di un vecchio flirt con Leonardo Di Caprio. A lanciare l’amo è Giovanni Ciacci, che stava parlando di influencer. «Loro sono star? E allora l’ex di Flavia Vento chi è?». Allora interviene subito Barbara d’Urso, che non coglie il riferimento. «Ma chi è questo ex famoso? Di chi sta parlando?». Ma Flavia Vento non fa il nome, dimostrandosi restia a parlarne. «L’ho conosciuto vent’anni fa. Siamo usciti…», bozza la showgirl che però non vuole esporsi. E infatti aggiunge: «Non posso parlare». E tira fuori anche una battuta: «Poi sono diventata casta anche per questo». Così riesce a sviare la conversazione, che torna sugli influencer. E quindi attacca Valentina Vignali, che è ospite a difesa di questa categoria. «Secondo me questi video sono troppo cafoni. Quel video coi soldi non è tanto educativo… Ma poi gli influencer scroccano tutto?».

FLAVIO VENTO E IL FLIRT CON LEONARDO DI CAPRIO

Tempo fa comunque Flavia Vento aveva criticato Leonardo Di Caprio per le sue scelte cinematografiche. Lui che è attore di fama mondiale e premio Oscar ha fatto male a prender parte al film di Quentin Tarantino “C’era una volta a… Hollywood”. La soubrette infatti ha scritto su Twitter: «Mi spiace @LeoDiCaprio ma io non farei mai un film con Quentin Tarantino, fa film per malati di mente». Evidentemente Flavia Vento non sapeva che Leonardo Di Caprio pur di trovarsi di nuovo sul set con la direzione di uno dei più grandi registi del nostro tempo ha abbassato addirittura il suo cachet. Per quel tweet comunque la showgirl si è guadagnata un sacco di attacchi sui social. «Ho visto Tarantino piangere leggendo il tuo tweet», ha scritto un utente. L’ironia è stata dilagante. «Tranquilla, il problema non ti si presenterà mai. Vivi serena». Chi pensava che fosse un modo per “abbordare” il divo di Hollywood evidentemente non sapeva del flirt…

