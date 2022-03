Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione?/ Valigie fatte, “Nuova crisi stanotte”

La sua espressione nel finale della puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 di ieri, quando Barbara D’Urso ha convinto gli autori a non eliminare alcuna coppia, aveva già tradito la delusione di Flavia Vento. Eliminata al gioco finale, la showgirl stava per tornare a casa “dai miei cani”, come ha urlato in studio; tuttavia l’intervento della conduttrice, colpita dal dispiacere di Aristide Malnati per l’eliminazione, ha sovvertito l’esito, dando ai due la possibilità di rimanere ancora nella villa.

Essendo però penalizzati dall’esito della prova, sono stati costretti a dormire nello sgabuzzino, e questo è bastato a scatenare una nuova crisi della Vento. Nella notte la concorrente ha dunque perso la pazienza, tornando a minacciare il suo ritiro immediato dal reality.

In diretta a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha infatti raccontato l’accaduto: “È successo che ieri sera lei è rientrata in villa. Non essendo stata eliminata ha dovuto però dormire nello sgabuzzo. Lei ha iniziato a dare segni di cedimento: prima ha cercato di dormire fuori nel giardino, poi… insomma, ha fatto le valige: quindi la situazione attuale è che Flavia vuole abbandonare anche questo reality”. Flavia, dunque, al momento si sarebbe ritirata, tuttavia “Stiamo cercando di convincerla a restare”, ha ammesso la D’Urso. Ci riusciranno?

