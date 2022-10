Flavia Vento ha avuto una storia con Francesco Totti?/ “Mi era stata presentata…”

Flavia Vento e Francesco Totti hanno avuto una storia?

Flavia Vento ha avuto davvero una storia con Francesco Totti? In questa settimana, la Vento ha ricevuto anche il Tapiro D’Oro consegnatole da Staffelli per i tradimenti che hanno portato alla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La showgirl aveva ricevuto già il primo tapiro nel 2005 quando l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona aveva parlato di presunte relazioni extraconiugali dell’ex capitano della Roma, tra cui proprio di un flirt con Flavia Vento a suo dire avvenuto un mese prima delle nozze tra Totti e Ilary Blasi, che all’epoca era incinta del loro primo figlio. In quell’occasione a telecamere spente la Vento aveva confermato la veridicità del pettegolezzo. A distanza di tempo, Flavia Vento ha però precisato che un giorno racconterà davvero come sono andate le cose e poi ha concluso: “Un giorno spero di ricevere delle scuse”.

Qualche anno fa però a rivelare cosa era successo tra loro era stato lo stesso Francesco Totti. L’ex capitano della Roma era andato ospite a Verissimo e in quell’occasione aveva spiegato come erano andate le cose: “La verità è che io conosco la Vento una sera in cui Ilary non c’è, a un evento sulla Tuscolana. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propri a compagnia. Andando via c’è un’altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata”.

Flavia Vento nella giornata di ieri ha mandato in tilt i social. Nella giornata del 6 ottobre infatti Flavia Vento ha scritto un tweet che ha divertito molti utenti. Flavia ha ammesso di essere stata convinta di aver visto un ufo nei cieli di Roma: “Stamattina ho visto un ufo, erano le 6.30, guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato. Evviva, segnali”, ha scritto. I commenti più divertenti sono subito rimbalzati sui social. C’è chi scrive: “Ha dato anche 2 colpetti di clacson”. L’ironia non manca e tra i commenti si legge: “Ci sarà stato un posto di blocco nelle vicinanze”. Altri utenti scrivono con sarcasmo: “C’era traffico”, “Segnalava i vigili”, “Si vede che Orione è dimagrito”. C’è anche chi sta al gioco e dichiara: “Io ne ho incontrato uno sulla Casilina, altezza Via Tor Tre Teste. Mi ha fatto i fari”.

Non mancano neppure i meme. C’è chi pubblica l’immagine di Di Maio che vola nel cielo notturno, scrivendo: “Comunque non era un ufo…”. Non solo: “Ti ha fatto i fari per segnalarti che c’erano le guardie”, scrive un altro utente. C’è persino chi si mette a discutere sulla costellazione di Orione. “Non metto in dubbio l’ufo. Faccio presente che la costellazione di Orione, alle 6.30 di mattina, non era visibile: bassa sull’orizzonte e c’era troppa luce”, sottolinea un utente. “Questo può essere, ma quelli che dicono che non si vede sono male informati. Io queste notti, ore 1.30/2.00 (insonne), la vedo benissimo. Sto in Liguria e ho il terrazzo sul mare e a quell’ora lì non è molto alta sull’orizzonte. Però oggi il sole sorgeva alle 7.29 e alle 6.30 mmmh”, replica qualcun altro.

