Flavia Vento ironizza sulla caduta del Governo:”A me governano entità superiori”/ Il web esplode ed è bufera

Flavia Vento, la battuta sulla caduta del Governo

Flavia Vento scatena la bufera sul web dopo aver fatto una battuta su Twitter sulla Caduta del Governo che porterà l’Italia a nuove elezioni a settembre. Sempre molto attiva su Twitter, la showgirl ha condiviso un selfie scattato in un bar che ha poi condiviso sul social network lasciandosi andare ad una battuta. Il momento in cui la Vento ha deciso di scrivere su Twitter ha scatenato la pronta reazione del popolo del web che non ha gradito l’ironia utilizzata per commentare un momento importante per la politica italiana.

Flavia Vento sbotta: "Totti? Non parlo"/ Fredella: "Non ci strappiamo i capelli!"

Ma cosa cosa ha scritto la Vento al punto da aver scatenato una vera bufera sui social? «A me governano entità superiori», ha scritto su Twitter la Vento. Parole che hanno scatenato la pronta reazione degli utenti.

Flavia Vento, la reazione del web

Di fronte alle parole utilizzate dalla Vento su Twitter subito dopo la caduta del Governo, la reazione del web non si è fatta attendere. Tanti gli utenti che si sono scagliati contro la vento. Tanti i commenti sotto il tweet della vento. «Sapere che sei posseduta, mi tranquillizza molto», scrive un utente. «Che problemi ha?», aggiunge un altro.

Flavia Vento/ "Aspetto l'invito di Tom Cruise, voglio vederlo da vicino e parlarci"

E ancora: “Si, i marziani”, “Tweet criptico che solo l’1% della gente capirà” e così tantissimi altri tweet. L’ironia della Vento che ha provato a sdrammatizzare sulla situazione, dunque, non è piaciuta a tutti.

E’ caduto il governo !!! 😃😃A me governano entità superiori 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ixh9H1YJOW — Flavia vento (@Flaviaventosole) July 20, 2022

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria distrugge Flavia Vento "Ridicola"/ "Non ha talento, proprio il nulla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA