Il flirt con Francesco Totti le ha dato indubbiamente una popolarità enorme, ma Flavia Vento ha saputo catalizzare l’attenzione anche senza l’aiuto dell’eterno capitano della Roma. Ma prima di addentrarci nelle perle surreali che la showgirl ha regalato negli anni al suo pubblico, ripartiamo proprio dalla presunta notte di passione con Francesco Totti, al centro della puntata di Belve in onda questa sera, 19 novembre, sulla Rai. “Dopo tutto quello che sta succedendo ora, l’intervista mia (su Francesco Totti, ndr) è l’ultimo dei problemi”, ha detto la Vento a Francesca Fagnani.

Quindi la stoccata a Ilary Blasi, all’epoca fidanzatissima con il pupone. “Se ho sentito l’esigenza di scusami con lei? Non devo farlo con nessuno”, ha precisato seccamente Flavia. Risposte sobrie, rispetto alle tante “sparate” memorabili che in questi anni Flavia ha regalato sul web. Uno dei tanti esempi che potremmo fare è il corteggiamento esasperato a Tom Cruise, ma anche misteriosi avvistamenti celestiali.

Flavia Vento senza freni: le gaffe più virali sui social

Sull’ex Twitter, infatti, Flavia ha pubblicato tantissimi post che hanno incuriosito i fan. Quando nel 2012 l’attore di Hollywood divorziò dalla Holmes, Flavia Vento cominciò a scrivergli diversi apprezzamenti che diventarono virali in rete. Ma tra le gaffe più iconiche c’è senza dubbio quella legata a Nelson Mandela: nel giorno della sua scomparsa, lo scambiò per Morgan Freeman. Non sono mancati gli attacchi alla Chiesa, a cui poi si è riavvicinata, così come un giorno annunciò sui social di essere pronta per diventare premier.

Se fosse una provocazione o meno non si è mai capito, di sicuro Flavia Vento negli ultimi anni è rimasti ben alla larga dalla politica. La showgirl è andata in cerca di se stessa e forse ha trovato delle risposte, tra alti e bassi, nella castità che porta orgogliosamente avanti da una decina di anni. Infine, la curiosa bocciatura al celebre regista Quentin Tarantino, con il quale – dice lei – non collaborerebbe mai e poi mai.