Flavia Vento “non parlo del ritiro”, Soleil Sorge “E di cosa vuoi parlarci della Pasqua?”/ Ex pupa asfaltata

La pupa e il secchione 2022, Flavia Vento spiega il motivo dell’addio: interviene Soleil Sorge

La terza puntata de La pupa e il secchione 2022, in onda il 29 marzo 2022 su Italia 1, vede Flavia Vento lasciare il ruolo di pupa -che lei era tenuta a coprire come da contratto firmato in coppia con il secchione Aristide Malnati. Incalzata sul ritiro dal format dalla conduttrice Barbara D’Urso in un collegamento dallo studio tv con la sua casa in diretta tv, Flavia Vento spiega quindi di aver lasciato il gioco sul connubio tra pupe e secchioni, per un “problema grave”, sul quale si riserva della facoltà di non parlare al momento.

LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW 2022/ Diretta, eliminati: dramma Maria Laura (3a puntata)

“Credo che nessuno se ne sia accorto – replica visibilmente sorpresa Barbara D’Urso alle dichiarazioni inaspettate dell’ex pupa- neanche chi non era in villa, né gli autori, resto basita”. “Non c’è niente da ridere”, ribatte a tono Flavia Vento, contro chiunque dallo studio de La pupa e il secchione 2022 voglia sbeffeggiarla per l’ennesimo ritiro da reality, dopo l’abbandono dal Gf vip 5. “Antonella, non ridere, ti denuncio”, dichiara Flavia parlando ad una dei tre giudici del format, seguita poi dalla diretta interessata – Antonella Elia- che dichiara sarcastica: “Che ti inventi, la storia degli alieni?”. “E di cosa vorresti parlare”, incalza sarcastica Flavia Vento, l’altra giudice Soleil Sorge, sul caso ritiro dallo show: “Di cosa ci parleresti, oggi… della Pasqua, di come la trascorrerai?”. “No me lo chiedo, se non vuoi spiegarci perché sei andata via da un programma, ma è comunque una mancanza di rispetto della parola presa rispetto ad un lavoro pattuito. Va bene non dover spiegare cosa hai vissuto, ma anche una minima scusa dovrebbe esserci”, è l’affondo finale dell’ex “terza incomoda” tra Alex Belli e Delia Duran al Grande fratello vip 6.

Antonella Elia asfalta Flavia Vento "mi pregavi per la tv e poi.."/ Lei "Ti denuncio"

Federico Fashion Style rincara la dose a La pupa e il secchione 2022

A fare eco a Soleil Sorge è poi l’altro giudice de La pupa e il secchione 2022, Federico Fashion Style, che così attacca l’ormai ex pupa, Flavia Vento: “Hai tolto la possibilità a tante altre tue colleghe che vorrebbero stare al tuo posto ed è una mancanza di rispetto per tutte le persone che lavorano” . “Non mi merito questi attacchi”, lamenta quindi dal suo canto a Barbara D’Ursom l’ormai ex pupa destinata ad Aristide Malnati, che quindi le dice così addio: “Eri una personalità importante e io mi preoccupo”.

Flavia Vento, perché ha abbandonato La Pupa e il Secchione?/ "Problema grave"

Che Flavia possa mai rivelare al grande pubblico del piccolo schermo il motivo legato al nuovo ritiro da reality?











© RIPRODUZIONE RISERVATA