Flavia Vento non perdona Francesco Oppini/ “Ammazzata di botte? Scuse non accettate!”

Aveva preferito non esprimersi Flavia Vento in merito alla frase shock pronunciata da Francesco Oppini su di lei nella Casa del Grande Fratello Vip. “Una come lei rischi di ammazzarla di botte” è stata la frase che ha fatto molto discutere e per la quale il web ha invocato l’immediata squalifica per il concorrente poi graziato da Signorini. Oggi, a distanza di qualche giorno dalla frase e dalla decisione del Grande Fratello su Oppini, Flavia Vento ha deciso di dire la sua con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Ho riflettuto prima di scrivere ma ora devo parlare io.” ha esordito allora l’ex gieffina prima di manifestare tutto il suo sdegno di fronte alle parole imperdonabili di Francesco.

Flavia Vento non accetta le scuse di Francesco Oppini: “Frasi gravi”

Flavia Vento ha allora dichiarato di non poter perdonare questo errore commesso da Francesco Oppini nei suoi riguardi. Ha così scritto: “Non posso accettare simili frasi dette da Francesco Oppini. – e ancora – Frasi gravi e la mia domanda è non lo vedo da 16 anni non lo conosco avrò parlato con lui 5 minuti nella mia vita. Come mai si permette di dire che dovrei essere ammazzata di botte? Ma stiamo scherzando o questo mondo è finito?” Ha perciò concluso: “Le sue scuse non le accetto e non accetto più che nessun uomo parli così a nessuna donna.” Flavia dunque non accetta le molteplici scuse fatte dal figlio di Alba Parietti in diretta televisiva. D’altronde sul web continuano le polemiche di coloro che hanno trovato la non-squalifica ingiusta nei confronti di chi invece è stato caciato dal programma per molto meno.





