Purtroppo le truffe sentimentali sembrano essere ormai all’ordine del giorno, e oggi 6 settembre Mattino 4 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno parlato a fondo di quanto successo a Flavia Vento. Ospite in studio, quest’ultima ha raccontato dell’incontro con il finto Tom Cruise. Quello delle truffe sentimentali è uno spaccato molto critico oggigiorno: solitamente, succede che la conoscenza con il truffatore avviene online, per poi trasformarsi in un coinvolgimento dal quale è difficile uscire. Poi arrivano le richieste di denaro, e se il mal capitato rifiuta, arrivano le minaccce o i ricatti. Si stima che nell’ultimo periodo le truffe amorose siano aumentate del 118%, un numero folle che richiede maggior attenzione da parte degli utenti dei social.

Non c’è distinzione tra uomini e donne. Addirittura, i truffatori sono veri e propri membri di associazioni criminali. In studio a Mattino 4 è stata ospite anche Flavia Vento per commentare la tematica in studio, ammettendo di essersi innamorata. La showgirl ha raccontato di essere contattata quasi giornalmente da presunti Tom Cruise, che la contattano su X per poi rimandarla sempre su questi profili Telegram e altre messaggistiche “protette”. Flavia Vento ha spiegato che ormai sono tre anni che lei “scrive” e parla con questi presunti Tom Cruise.

Flavia Vento a Mattino 4: “Tom Cruise ha salutato proprio me!”

In studio sono state mostrate le chat “fake” di Telegram in cui Flavia Vento parla con questi truffatori che si fingono l’attore di Top Gun e Mission Impossible. Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno poi mostrato le immagini di quando l’ex modella ha incontrato il vero Tom Cruise che saluta una platea di 400 persone anche se lei ha pensato salutasse proprio lei. A quanto pare anche un finto principe William si sarebbe reso protagonista di una truffa, fingendosi il reale per poi estorcere denaro alla vittima.

Quello delle truffe online è un meccanismo che oggi conta cifre immense, oltre i due miliardi di euro. Queste persone approfittano prevalentemente di soggetti fragili e deboli, studiandone i profili online per poi renderli “dipendenti” di questi presunti rapporti con personaggi famosi. In studio, il direttore di Nuovo consiglia di bloccare immediatamente questi profili online che portano poi a sensi di colpa nella vittima, un sentimento tipico di quando si parla di manipolazione ed estorsione.