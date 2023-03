Flavia Vento, anniversario con la castità

Flavia Vento torna a parlare della castità e lo fa con un tweet con cui festeggia ben dieci anni di castità scatenando, però, l’ironia del popolo del web. “Festeggio 10 anni di castità evviva”, scrive la Vento pubblicando anche un seflie. Il tweet non è passato inosservato e ha scatenato i followers che hanno commentato con ironia le parole della showgirl facendo riferimento sia alle sue dichiarazioni su Tom Cruise che sugli alieni.

Flavia Vento: "Oggi festeggio 10 anni di castità"/ Web scatenato: "Ora è chiaro perché vedi gli alieni!"

“Ah, quindi Tom Cruise non ha consumato?”, chiede un follower. «Contenta tu…», «Continua così , Flavie’ ! Che tra un po’, te fanno santa», «Ah, mi spiego tante cose», «Ora capisco perché vedi gli alieni», «Tantissimi auguri», scrivono altri follower commentando il particolare anniversario della Vento.

Flavia Vento: “Ecco perchè sono casta”

Nel 2018, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Pomeriggio 5, Flavia Vento ha spiegato il motivo per cui ha scelto di essere casta e di dire basta agli uomini. «Quando hai vent’anni, sei bella e fai la modella, hai tantissimi corteggiatori, poi capisci che di persone serie ce ne sono davvero poche. Non mi accontento più di fare solo sesso. Voglio fare l’amore», aveva raccontato a Barbara D’Urso.

«Ora nella mia vita c’è spazio solo per i miei cani trovatelli e per la preghiera», aveva aggiunto. Da quell’intervista sono trascorsi cinque anni e, nella vita sentimentale della Vento, pare non sia cambiato nulla come ha confermato lei stessa con un tweet che ha scatenato il dibattito sul web diventando virale.

Festeggio 10 anni di castità evviva 🌸🌸🙏🙏 pic.twitter.com/oasGKCqxSy — Flavia vento (@Flaviaventosole) March 24, 2023













