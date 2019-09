Flavia Vento/ Video, la soubrette danzerà nel salotto della D’Urso? (Domenica Live)

Flavia Vento è pronta per ritornare in tv e per l’occasione mostrerà un lato della sua personalità forse rimasto nascosto in questi ultimi anni. Sarà infatti a Domenica Live in occasione del debutto del gioco Domenica Alive, il torneo musicale che potremo vedere oggi, 29 settembre 2019. Non sappiamo ancora nulla del ruolo che avrà la Vento nel corso della puntata, forse impegnata in una prova di canto. Ormai presenza assidua del salotto di Barbara d’Urso, l’ex modella ha preferito la strada del silenzio negli ultimi mesi, a parte qualche dichiarazione sporadica come il bacio che ci sarebbe stato con Leonardo Di Caprio, ma nulla di più. Eppure i primi mesi di quest’anno l’hanno vista spuntare fra le pagine di gossip con una forte frequenza. Dalle critiche accese a Rocco Siffredi, in qualità di Sferata, fino al suo flirt chiacchierato con Biagio D’Anelli, un altro habitué degli studi dursiani. Anche sui social preferisce non esporsi più di tanto, se non per chiedere ai suoi follower di aiutarla a trovare una casa per una trovatella oppure per rivelare tramite le Storie di essere sul punto di mangiare un bel piatto di legumi.

FLAVIA VENTO A DOMENICA LIVE

Il ballo non è una novità per Flavia Vento, dato che tutti i fan che la seguono sanno bene come abbia usato proprio questa disciplina per dare una possibilità a Biagio D’Anelli. Tutto risale allo scorso autunno, quando la Vento decide di prendere lezioni da un ballerino professionista per fare una coreografia sulle note di Amore e Capoeira di Giusy Ferreri. Il video delle prove è stato tra l’altro diffuso a Pomeriggio Cinque, dove la vediamo più che scatenata. “Il mio sogno è sempre stato ballare”, dice infatti rivelando di aver imparato i passi per la coreografia con D’Anelli in una singola lezione. Clicca qui per guardare il video di Flavia Vento. La strada del ballo però non è mai stata presa davvero in considerazione dall’ex modella, che ha preferito dedicare invece gli ultimi anni all’amore per gli animali. Il successo in questo ambito lo si può notare dal premio Animalista, che la Vento ha ritirato l’anno scorso a Salerno, città che ha aiutato con tutte le forze durante i mesi invernali, a causa del gelo che avrebbe potuto compromettere le condizioni di salute di alcuni cani.

