Flavia Vento vs Erminia: “ridicola”/ La Kobau: “ti preferivo zitta nel cubo”

Duro botta e risposta tra Flavia Vento ed Erminia Kobau nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Nello spazio dedicato al talk, Barbara D’Urso ha dato spazio alle vip casta. Tra le tante ospiti, in studio c’era anche Erminia, l’opinionista del programma di canale 5, diventata famosa per la sua passione per i ragazzi di colore e più giovani di lei. Nonostante l’attuale frequentazione con un ragazzo, però, Erminia confessa di essere casta. A far infuriare Flavia Vento, però, non sono le parole dette da Erminia in diretta, ma il suo atteggiamento. “La trovo un po’ ridicola questa signora che va con ragazzi così giovani”, afferma la Vento dopo essere stata interpellata da Barbara D’Urso. La replica di Erminia non tarda ad arrivare: “Flavia mi piacevi di più quando stavi zitta in un cubo”, dice la Kabau riferendosi al programma Libero di Teo Mammuccari in cui ha lavorato la Vento. “Dopo il cubo ho fatto tante altre cose. Mi dispiace che non hai visto i miei film, le mie fiction e quello che ho fatto a teatro”, replica a sua volta Flavia.

ERMINIA KOBAU REPLICA A FLAVIA VENTO: “IL TUO PROBLEMA E’ CHE NON SEI INTELLIGENTE”

Di fronte alle critiche di Flavia Vento che ha più volte sottolineato di trovarla “ridicola“, Erminia Kobau ha lanciato una frecciatina velenosa all’indirizzo della soubrette. “Flavia mi dispiace, ma devo dirtelo. Il tuo problema è che non sei intelligente perchè in tutti i servizi che faccio io sono autoironica, mi prendo in giro da sola. Se tu credi che io pensi davvero di essere la Wanda Osiris, mi dispiace, ti manca una rotella“, afferma stizzita Erminia. Dopo aver risposto ancora a tono alla Kobau difendendo la propria intelligente, la Vento aggiunge: “due anni fa io ho fatto un tweet dove dicevo ‘l’unica salvezza dell’anima è la castità e poi sono diventate improvvisamente tutte caste?“, chiede con una vena polemica. “Flavia stai dicendo che tutte hanno seguito te dopo il tweet? Un po’ come quelli che imitano le clip delle mie trasmissioni?“, chiede Barbara D’Urso. “Ne abbiamo parlato due anni fa, non se ne è parlato 5 o 10 anni fa”, risponde la Vento che, poi, si rivolge ancora ad Erminia dicendo – “lei sa chi è Freud? Chi è Schopenhauer? Facciamo un test d’intelligenza…”. “L’intelligenza è una cosa, la cultura è un’altra. Ci sono persone laureate che sono ignoranti”, replica chiudendo l’argomento Erminia.

