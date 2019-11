Flavia Vento come Paolo Brosio/ “Andiamo oltre il sesso. Rimarrò casta tutta la vita”

Flavia Vento è tra gli ospiti della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, il talk show condotto da Barbara d’Urso in prima serata su Canale 5. La showgirl torna così protagonista dopo il simpatico siparietto dell’auricolare bloccato che tanto ha fatto divertire il pubblico di “Pomeriggi Cinque” e del web. La ex naufraga de L’Isola dei Famosi è un volto noto dei salotti televisivi della D’Urso dove ogni volta si fa notare per le sue dichiarazioni. Non ultime quelle rilasciate in occasione di un dibattito dedicato al tema della castità dei preti e delle suore. In studio Paolo Brosio si è espresso così sul tema: “I preti devono offrire la castità e la santità. Cristo non si è mai sposato” scontrandosi con l’idea di Alessandro Cecchi Paone “il peccato non è il sesso. Il peccato è la falsità, è l’inganno”. A pensarla come Brosio è stata proprio Flavia che si è schierata con il conduttore e giornalista precisando: “andiamo oltre il sesso, ricerchiamo la purezza dell’animo. Dobbiamo crescere spiritualmente. Da quando sono casta sono rinata. Rimarrò casta tutta la vita”.

Flavia Vento si schiera con Paolo Brosio: “Se uno prende la via del Signore deve rimanere casto”

Flavia Vento parlando di preti e castità non ha alcun dubbio: “se uno prende la via del Signore deve rimanere casto e c’è scritto anche nella Bibbia, l’amore verso Gesù Cristo è più forte di ogni amore terreno”. La showgirl, in collegamento con lo studio di “Pomeriggio Cinque” ha contestato le opinioni di alcuni presenti in studio dicendo di essere assolutamente contraria alle scelte di chi pur essendo prete non rispetta il voto di castità. Oltre alla castità, la presenza di Flavia Vento non passa inosservata per un piccolo problema tecnico: l’auricolare bloccato nell’orecchio della vento. Dopo la pausa pubblicitaria, infatti, la D’Urso si domanda: “Ma dov’eri andata Flavia?!” con la Vento che replica: “no, da nessuna parte è che non riesco a togliermi l’auricolare!”

