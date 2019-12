Flavio Briatone e Elisabetta Gregoraci a Dubai/ “Natale in famiglia” con Nathan Falco

Ed ecco che rispuntano insieme Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dopo la maretta di questi ultimi mesi del 2019. La coppia non si è mai tirata indietro quando arrivano i momenti da passare in famiglia per il bene di Nathan Falco e anche quest’anno, proprio come succede in occasione dei compleanni e della comunione, ecco che tutti si riuniscono per le feste di Natale. Via le persone estranee (in particolare l’ultima, presunta, fidanzata dell’imprenditore) e bentornate persone di famiglia e amici, ed è proprio con loro che ieri sera Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno condiviso la vigilia di Natale in quel di Dubai. Già nei giorni scorsi la bella showgirl aveva annunciato di essere in partenza con il suo Natahn Falco dopo qualche giorno in costa azzurra ma senza rivelare la meta fino a quando non l’abbiamo vista postare una serie di foto in costume in quel di Dubai insieme al figlio ma anche ai nipoti.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, NATALE INSIEME PER NATHAN FALCO

La ciliegina sulla torta è arrivata ieri sera quando sia Elisabetta Gregoraci che Flavio Briatore hanno postato la loro foto di famiglia insieme al piccolo Nathan Falco che posa sorridente in mezzo al padre e la madre che sorridono a loro volta. Solo una foto di facciata o i loro attriti dei mesi scorsi sono solo un lontano ricordo? Per chi non seguisse il gossip, Elisabetta Gregoraci non aveva mandato giù l’avvicinamento dell’ex marito alla giovane modella Benedetta Bosi, più giovane di quasi 50 anni di Flavio Briatore. La sua arringa social e le sue parole hanno lasciato temere il peggio ma questo Natale ha spazzato via tutto, o almeno sembra. L’imprenditore posta la foto e scrive: “Buon Natale da me Eli e Nathan Falco” e la showgirl rilancia subito dopo dal suo profilo: “Buon Natale a tutti voi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA