Flavio Briatore, come sta?/ La sua lotta contro il Covid e la promessa al figlio Nathan Falco

Flavio Briatore è tornato finalmente a Montecarlo, dopo essere stato ricoverato al San Raffaele di Milano per una settimana. Senza dimenticare l‘isolamento domiciliare che lo ha visto a casa di Daniela Santanchè, con cui ha un’intensa amicizia ormai da molto tempo. Guarito dal Coronavirus, il patron del Billionaire non ha impiegato molto prima di fuggire e ritornare alla normalità. Durante i suoi giri per la città, ha deciso tra l’altro di riprendere con lo smartphone la vetrina di un negozio di dolci, che ha dedicato l’allestimento al rientro a scuola dei ragazzi. Nel riflesso della vetrata è possibile vedere lo stesso Briatore, cappellino, occhiali da sole e mascherina a portata di schioppo. “Il rientro a casa di Briatore è stato perfetto”, ha commentato la Santanchè, come riferisce Repubblica, “ha fatto due tamponi, entrambi sono riusciti negativi.

Ieri è stato a Milano e poi è tornato finalmente a casa da suo figlio”. Intanto Flavio ha già fatto il suo in bocca al lupo al figlio Falco, che appena una settimana fa ha affrontato il primo giorno di scuola. “Mi dispiace non essere lì con te“, ha scritto l’imprenditore sui social, “ma ci vedremo prestissimo”.

Flavio Briatore, l’ex moglie torna a parlare di lui

Nessun commento da parte di Flavio Briatore sulle recenti dichiarazioni dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci. La showgirl infatti è ritornata a parlare della loro rottura a Verissimo e ha voluto sottolineare che entrambi hanno commesso degli errori, ma che l’imprenditore avrebbe sbagliato più di lei. Flavio ha scelto di non replicare, di mantenere il silenzio e non esporsi più di tanto. Sui social infatti è più che altro impegnato a manifestare il suo sdegno per la morte di Willy Monteiro e per l’attuale situazione politica. “Si parla tanto di referendum e si parla addirittura delle elezioni del Presidente della Repubblica che saranno nel 2022”, scrive in un lungo post di sfogo, “mi domando quanti italiani hanno avuto accesso ai fondi promessi da questo governo, che adesso si preoccupa solo della tenuta dell’esecutivo e parla solo di elezioni, ignorando il dramma delle piccole imprese, degli artigiani, delle categorie dimenticate, dei tanti italiani ridotti ormai all’elemosina”. Oltre all’ex moglie Elisabetta Gregoraci, in sua difesa spunta anche Antonella Mosetti.

A Domenica Live, ha voluto fare delle precisazioni su una frase spuntata sul suo profilo Facebook alcuni giorni fa: “A tutti gli invidiosi che criticano tanto Flavio Briatore e gli altri vip positivi”, ha detto, “ricordatevi che il Covid è l’unica cosa che vi potete permettere di prendere al Billionaire”. La Mosetti però ha rivelato di non aver scritto lei il testo, ma un amico e che lei si sarebbe solo limitata a fare un repost sulla sua pagina.



