ELISABETTA GREGORACI/ Relazione con Flavio Briatore? Ho sofferto tanto, errori più grandi commessi da lui

C’è anche Elisabetta Gregoraci, tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che torna in onda domani dopo il lungo stop dovuto in parte allo scoppio dell’emergenza Covid-19. A proposito del virus, Flavio Briatore – l’uomo che ha sposato nel 2008 e da cui, due anni dopo, ha avuto il figlio Nathan Falco – si trova al momento in quarantena in attesa che gli ultimi due test a cui dovrà essere sottoposto risultino negativi. “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene”, dichiara Elisabetta, che rassicura il pubblico circa l’attuale stato di salute dell’ex team manager di Formula 1: “Non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”.

Elisabetta Gregoraci racconta la separazione da Flavio Briatore

Sempre ai microfoni di Verissimo, Elisabetta Gregoraci si lascia andare a una lunga confessione sul tema dell’allontanamento da suo marito, avvenuto nel 2017 con grande dolore da parte della famiglia (i due hanno anche un figlio, Nathan Falco, che oggi ha 1o anni). In particolare, la Gregoraci racconta quel periodo soffermandosi sul suo stato d’animo e sulla sua personale percezione dell’evento: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa”. Nonostante la separazione, comunque, i due rimangono legati da un grande affetto: “Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”.

Elisabetta Gregoraci: “Non sono sempre d’accordo con Flavio Briatore”

E che Flavio Briatore possa sempre contare su Elisabetta Gregoraci è dimostrato dal fatto che lei ne parli ancora in questi termini, difendendolo – com’è naturale e giusto che sia – dall’onda d’odio che l’ha investito dopo le pur controverse dichiarazioni di lui sulla chiusura delle discoteche. “Lo sgrido spesso. Sono sempre al suo fianco, ma non sono sempre d’accordo con quello che dice. Certe volte dovrebbe tacere ma le persone non si possono cambiare”. In realtà, con un po’ di impegno nel lavoro su se stessi, niente è davvero impossibile, ivi compreso un loro ritorno insieme. Su questo punto, Elisabetta si mostra ostinata, anche se dice di credere ancora nell’amore. Certamente, tutta la colpa di ‘com’è finita’ non può avercela solo Flavio: “Sono una donna indipendente e posso anche spaventare”, spiega ancora Elisabetta, nel tentativo di fare un minimo di introspezione. E riguardo alle incomprensioni che lei stessa potrebbe aver causato – vedi la scelta, non condivisa da lui, di prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, – racconta: “Flavio non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA