Flavio Briatore “Dana nuova fidanzata? Smentisco”/ “Fake news per vendere di più”

Flavio Briatore smentisce categoricamente di avere una nuova fidanzata. Il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha diffuso la notizia del presunto, nuovo fidanzamento del manager. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, nella vita di Briatore ci sarebbe una nuova ragazza, Dana: notizie che, tuttavia, Briuatore smentisce con foza attraverso i suoi canali social. Sulla sua pagina Instagram, infatti, Briatore si scaglia nuovamente contro i giornali di gossip smentendo l’ennesima notizia sulla sua vita privata, esattamente com’è accaduto con altri scoop. “Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un’ennesima fidanzata – ha scritto sul suo profilo Instagram -. Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto che, in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più #fakenews #notiziefalse #giornalismospazzatura”.

FLAVIO BRIATORE SMENTISCE DI AVERE UNA NUOVA FIDANZATA

Nessuna nuova fidanzata per Flavio Briatore la cui vita privata, da quando è finito il matrimonio con Elisabetta Gregoraci, continua ad essere al centro del gossip. Sono tante le presunte fidanzate che sono state accostate negli ultimi mesi al manager che, tuttavia, ha sempre smentito. Oggi, Briatore sembra concentrato sulla sua vita e su suo figlio Nathan Falco a cui, insieme all’ex moglie Gregoraci, sta cercando di donare serenità nonostante la quarantena. Nessun nuovo amore, dunque, per Briatore che, pochi giorni fa ha festeggiato il suo settantesimo compleanno proprio con il figlio e l’ex moglie con cui è riuscito ad instaurare un rapporto sereno basato sul reciproco affetto e sul grande amore che entrambi provano per il loro bambino.





