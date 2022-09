Flavio Briatore e Nathan Falco, marito e figlio di Elisabetta Gregoraci/ Non mancano critiche per…

Flavio Briatore, chi è l’ex marito di Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani di maggior successo, oltre che tra i più celebri dal punto di vista del gossip e della partecipazione televisiva. Oltre ad occuparsi della sua attività, riferita principalmente ad investimenti nel settore immobiliare e degli hotel, è infatti spesso chiamato ad offrire la sua opinione in talk show e programmi di intrattenimento. Non a caso, solo qualche mese fa è stato al centro di una diatriba piuttosto accesa in merito alla produzione e realizzazione della pizza. Dopo aver aperto un nuovo locale dedicato proprio a tale peculiarità culinaria, ha affermato con orgoglio che la sua produzione fosse decisamente superiore a quella della classica pizza napoletana. Tanto è bastato per inondare i social di commenti stizziti, oltre a creare dei veri e propri format televisivi dedicati alla questione.

Qualche giorno fa Flavio Briatore è invece tornato al centro delle discussioni in merito ad alcune sue dichiarazioni sulla povertà e sul reddito di cittadinanza. Nello specifico, ha voluto sottolineare quanto l’Italia avrebbe bisogno proprio di persone come lui per crescere. Nello specifico, si è scagliato contro la parte povera della popolazione affermando che tale settore non produce posti di lavoro a differenza sua. Anzi, ha rimarcato quanto questa categoria della società sia a suo dire pretenziosa e arrogante, oltre che priva di motivazione lavorativa. Inoltre, sul discorso reddito di cittadinanza ha affermato quanto sia un mezzo inutile; dal suo punto di vista può essere utilizzato solo come alibi da parte dei meno abbienti proprio per non lavorare. Per quanto riguarda le ultime notizie di gossip con Briatore protagonista, pare che abbia trovato la sua nuova fiamma. Si tratta di Valentina Kolesnikova, 30enne celebre per essere stata eletta Miss Russia nel mondo nel 2018. Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova, secondo gli esperti di gossip si sarebbero incontrati nel Principato di Monaco per poi pranzare insieme in un noto ristorante della zona. Il Settimanale Chi ha però poi smontato la notizia definendo Briatore un papà felicemente single.

Nelle ultime settimane anche il figlio di Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ex moglie dell’imprenditore, è stato particolarmente al centro dell’attenzione mediatica. Infatti, si è diffusa la notizia che Nathan Falco che attualmente ha soli 12 anni, sia stato nominato Ceo di un’importante azienda creata dal padre; si tratta della Billionaire Bears Nft. Oltre al record vista la giovane età del ragazzo, l’interesse sui social è stato scatenato dalle eventuali capacità gestionali di Nathan. Nonostante sia, a detta dei genitori, un ragazzo brillante e ambizioso, trattare un tema come quello del denaro virtuale e non fungibile è decisamente ostico. In ogni caso, pare che non si sia montato la testa e segua comunque con costanza e dedizione il suo percorso di studi ancora piuttosto lungo davanti a sé.

Nathan Falco entra così a far parte della lista dei più giovani amministratori al mondo. Sui social Elisabetta Gregoraci aveva pubblicato una dedica: “Ti auguro un anno pieno di successi, dedizione e impegno. Imparare e crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera ed orgogliosa”. Nel frattempo, a parte i vari profili social, resta decisamente fuori dalle dinamiche televisive e di gossip visti i soli 12 anni compiuti lo scorso marzo.











