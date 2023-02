Flavio Briatore passa il San Valentino senza Barbara D’Urso/ Storia smentita?

Flavio Briatore fuga ai Caraibi senza Barbara D’Urso: pizzicato con altre donne

Nell’ultimo periodo a Flavio Briatore è stato attribuito un flirt con la conduttrice Barbara D’Urso. L’imprenditore, però, è stato paparazzato il giorno di San Valentino, dal settimanale Chi, mentre si gode una splendida vacanza ai Caraibi su uno yacht. A bordo dell’imbarcazione di lusso, due donne che il giornale di Signorini definisce “molto sexy”.

Nessuna traccia di Barbara D’Urso sulle splendide coste caraibiche, l’imprenditore non ha trascorso con la conduttrice la festa degli innamorati. Dunque, nonostante la loro frequentazione non è stata nettamente smentita, non sembra rivelarsi vera o quanto meno longeva. Che il flirt tra loro sia iniziato e già finito? Questo non è dato sapere, ma le donne in compagnia di Flavio Briatore sembrano suggerirlo.

Barbara D’Urso smentisce il flirt con Flavio Briatore: “E’ un amico”

Da giorni imperversa il gossip sulla presunta relazione tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. I due sono stati paparazzati a cena fuori, e da lì i rumor si sono susseguiti. La conduttrice, ospite a Verissimo, ha smentito il flirt con l’imprenditore definendosi single: “C’è qualcuno? Ma no! Sono casta e pura da anni, secoli… Corteggiatori? Ma no…“.

E ancora: “Ma questi lo conosco! Eravamo a cena, e quindi? Flavio è un mio amico. Lui è un ragazzo molto carino e interessante, bella testa, è molto legato al figlio, che ho conosciuto. Non è per nulla spocchioso e dolce e Flavio vive davvero per lui, lo ammiro molto per questo“. Dopo Barbara D’Urso, anche Flavio Briatore ha smentito il flirt sul settimanale Nuovo: “Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”.

