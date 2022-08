Flavio Briatore salva migranti in mare aperto/ “Trattati come animali: urla e bimbi…”

Flavio Briatore: in mare aperto salva barca migranti

L’imprenditore Flavio Briatore è ancora sotto shock per l’esperienza vissuta nelle passate ore e che ha raccontato a Paola Bulbarelli per Verità & Affari. “L’altra notte abbiamo ricevuto una richiesta dalla Capitaneria di Crotone”, ha spiegato. A 7-8 miglia da loro c’era una imbarcazione, forse uno yacht, che chiedeva aiuto, ma giunto sul posto Briatore avrebbe trovato una piccola barca a vela piena di migranti, “almeno un centinaio di persone”, dice. “Nemmeno gli animali dell’Ottocento erano trattati così”. Briatore ha quindi raccontato una situazione al limite: “Non avevano spazio, uno attaccato all’altro”. Il mare, inoltre, era tutt’altro che tranquillo tanto da descrivere la situazione come disastrosa”.

Flavio Briatore furioso/ "Chi ha esultato per la tromba d'aria a Twiga è una merd*"

Secondo Flavio Briatore, inoltre, l’imbarcazione sarebbe stata messa in acque italiane da altre imbarcazioni: “Significa che li hanno portati con dei gommoni, li hanno messi sulla barca a vela, hanno inserito il pilota automatico bloccandolo, data una radio in mano in modo da poter chiamare i soccorsi e li hanno abbandonati”, ha spiegato l’imprenditore ancora sconvolto. Il capitano della barca, secondo quanto riferito dai migranti, sarebbe scappato. Briatore sarebbe rimasto lì fino all’arrivo della Capitaneria descrivendo una scena surreale: “la gente urlava disperata, c’erano bambini, e noi cercavamo di calmarli dicendo che la motovedetta stava arrivando”. Le condizioni sfavorevoli del mare avrebbero reso ancora più difficili le operazioni di salvataggio dei migranti (iraniani, egiziani e turchi).

Flavio Briatore, "Crazy Pizza" fuori dalla 50 Top Pizza Italia/ "Noi ristoranti di lusso ed esclusivi"

Flavio Briatore e l’emergenza migranti: come andrebbe affrontata

Sebbene sia abituato ad andare in mare, per Flavio Briatore questa è stata la prima esperienza simile che lui stesso ha descritto come “uno spettacolo indescrivibile”. A detta dell’imprenditore sarebbe opportuno fermare sin dal principio questa situazione: “Questi maledetti scafisti bisogna bloccarli alla fonte, non puoi lasciarli partire, è un continuo massacro in quelle condizioni. Non lo auguro a nessuno di fare un viaggio del genere. Si deve pensare a un vero blocco navale, un blocco a casa loro prima che arrivino in acque territoriali italiane”.

Flavio Briatore, spunta la figlia "segreta" Leni Klun/ Vacanze a Capri e...

Per Flavio Briatore la soluzione sarebbe quella di investire in Africa per consentire a queste persone di trovare un lavoro nei loro territori, mentre ha riservato critiche all’Europa in grado solo di parole e non di fatti. “Io in Africa sono da 30 anni e do lavoro a più di mille persone”, ha aggiunto, precisando che il 90% sono locali ai quali “facciamo scuola alberghiera e addestramento per insegnare un lavoro”. A suo dire occorre intervenire con decisione nell’ambito dei centri di accoglienza: “Bisogna affondare le barche prima che partano”, ha tuonato, “Speculatori che speculano sulla vita delle persone”. Infine Flavio Briatore ha mosso una critica nei confronti del mondo politico: “L’attuale ministra non se ne è mai occupata, lei dovrebbe salire sulle barche per vedere cosa succede, rendersi conto di quel che accade e solo in quel caso cambierebbe idea sull’accoglienza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA