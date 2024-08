Flavio Caroli si sfoga contro i politici: il motivo

Per il divulgatore scientifico è tempo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lo ha fatto nel corso di una intervista concessa al giornale La Verità, nella quale Flavio Caroli ha esternato le sue opinioni su diversi temi, dall’importanza dell’arte alla centralità della cultura e dei nostri patrimoni, in tal senso non è mancata una frecciatina alla classe politica, che darebbe troppo poco spazio in sede di presentazione di idee: “Non ho mai sentito i politici dire nelle recenti campagne elettorali che valorizzano questo e quello del nostro patrimonio artistico, senza promuovere del nuovo” le parole dell’artista che non ha apprezzato particolarmente quanto udito in sede di elezioni nelle quali i vari politici erano chiamati a presentare alla folla i loro ideali.

Flavio Caroli si è poi concesso a qualcuna delle sue perle, svelando nel dettaglio quanto la bellezza necessiti di centralità: “Il mondo senza bellezza sarebbe un susseguirsi di brutalità, sbudellanti e torture” ha detto poi facendo una carezza ai più giovani, loro sì in cerca dell’arte”.

Il divulgatore promuove i giovani: “Impazziscono di gioia”

Una frecciata alla nostra classe politica e una carezza alla generazione Z, che sicuramente non sarà immune da problemi ma che riesce come poche altre persone a carpire il bello, a selezionarlo e metterlo da parte per poi goderselo con felicità: “I giovani impazziscono di gioia, vogliono la bellezza come la volevo io quando a dieci anni leggevo sotto le coperte Il vecchio e il mare, dovreste vedere gli occhi dei giovani che vengono ad ascoltarmi” ha detto Flavio Caroli sempre nel corso dell’intervista concessa al quotidiano La Verità.

E nonostante gli svariati problemi su tanti fronti, l’Italia è ancora in grado di produrre cultura e per questo il noto divulgatore si è detto felice e orgoglioso di essere nato e cresciuto da questa parte del pianeta, nonostante un momento non scintillante “In Italia abbiamo brillato negli anni ’80” ha ricordato Flavio Caroli.