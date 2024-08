Crescenzo Marino, amico di Geolier e volto noto su TikTok già finito in carcere due anni fa, sarebbe stato condannato a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa. Lo riporta Il Corriere della Sera, secondo cui l’amicizia tra i due sarebbe nata nel cuore di Napoli durante l’infanzia trascorsa vicino a Scampia.

La sentenza di primo grado a carico di Crescenzo Marino sarebbe stata emessa poche ore fa. Il giovane ha 27 anni e avrebbe avuto proprio nel famoso rapper Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, uno dei più fervidi sostenitori della sua innocenza. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano, Crescenzo Marino sarebbe stato già arrestato nel 2022 durante un blitz contro il clan camorra che porta il suo cognome.

Chi è Crescenzo Marino, amico di Geolier e condannato a 10 anni di carcere per associazione mafiosa

Crescenzo Marino, diventato una star sui social come tiktoker e noto anche per essere un amico d’infanzia di Geolier, sarebbe finito a processo per associazione mafiosa davanti al Tribunale di Napoli all’esito delle indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia. Nell’inchiesta, come riporta ancora Il Corriere, un ruolo cruciale spetterebbe alle dichiarazioni rese agli inquirenti da alcuni collaboratori di giustizia.

Il nome di Crescenzo Marino non sarebbe nuovo alle cronache, detenuto dopo l’arresto eseguito nel 2022 durante un blitz delle forze dell’ordine. 27enne, è figlio di Gennaro Marino, alias Genny McKay, ristretto al 41 bis e considerato il boss in zona Case Celesti. Ma non è tutto: secondo quanto emerso, Crescenzo Marino è anche il nipote di Gaetano Marino detto “moncherino”, l’ex marito di Tina Rispoli (poi moglie di Tony Colombo) ucciso in un agguato nel 2012.

